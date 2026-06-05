Seis hamburguesas competirán por el primer premio en Hinojosa del Valle

Hinojosa Burguer Fest desarrollará su primera edición durante los días 5 y 6 de junio en la Plaza de Toros de la localidad. Durante esta cita, organizada por el ayuntamiento de Hinojosa del Valle en colaboración con la Diputación de Badajoz, seis restaurantes de hamburguesas procedentes de la provincia, competirán por conseguir uno de los tres premios, que serán decididos por los votos de los asistentes.

En esta cita gastronómica, que comenzará el viernes 5 de junio a partir de las 19.00 horas y el 6 de junio desde las 12.00 horas, competirán la hamburguesa 'La Ataila' de Restaurante Ataile, 'Smoke-X', de Bocatería El Salao, 'Origen Brutal', de Gastro-Bar La Piscina, 'La Señorita', de Cafetería Félix, 'La Cheesetosa', de La Chispería y la 'Smash Joker', de Hamburguesería El Búho. Todas ellas se enfrentarán por conseguir el primer premio.

Programación

Durante estas dos jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar también de actividades paralelas para todo tipo de públicos. El viernes por la noche habrá animación musical a cargo del cantautor Aurelio Gallardo y de los DJs Josan Murillo y David Parra. El sábado, a partir de las 15.00 horas, Ezequiel Melchor ofrecerá un tributo a El Barrio, seguido de las sesiones de los DJs Carlos Merino y Borja Moreno. Además, la programación se complementa con actividades dirigidas los más pequeños.

Con esta cita gastronómica y musical, Hinojosa del Valle busca aumentar la oferta cultural de la localidad y, en especial de la Plaza de Toros.

Hinojosa también contará estos días con la presencia de un restaurante de tartas de queso artesanales procedente de Don Benito, que ofrecerá unidades limitadas de tres variedades de sus tartas.

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Asimismo, durante el certamen, se sorteará una camiseta original de la Selección Española de Fútbol para el Mundial 2026 firmada por el jugador extremeño Pedro Porro. Se espera que esta cita se consolide como una referencia gastronómica y de ocio en la provincia.