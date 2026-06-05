El último detenido por los ajustes de cuentas en Badajoz es el ganador del cupón de los 17 millones de euros

El último detenido por su presunta vinculación con los ajustes de cuentas entre familias en Badajoz es uno de los ganadores del cupón de la ONCE premiado con 17 millones de euros en mayo de 2024, según han confirmado fuentes solventes a este diario.

El sorteo especial por el Día de la Madre repartió el 5 de mayo en la barriada de San Roque casi 21 millones de euros, uno de ellos, con la serie 094, con el 'premio gordo' de 17 millones de euros y otros 99, con 40.000 euros cada uno. En un primer momento, según dejaron constancia en las redes sociales, los agraciados eran tres, este varón y dos mujeres, pero siete días después él aseguró que era el único propietario del cupón y denunció que lo habían extorsionado para repartir el dinero con otras dos personas.

El juzgado de instrucción número 1 de Badajoz abrió diligencias e inmovilizó las dos terceras partes del premio (11,2 millones de euros) hasta que se esclarecieran los hechos, pero, tras la práctica de las pruebas, en septiembre de ese mismo año dictó auto de sobreseimiento provisional al no apreciar «indicios suficientes de criminalidad» para seguir con el procedimiento.

El denunciante, que se marchó de la ciudad un tiempo por miedo a "represalias", recurrió ante la Audiencia de Badajoz, que refrendó el archivo provisional del juzgado de instancia y dio carpetazo a la causa.

Asalto con subfusiles a una nave

El varón, que ha sido arrestado el pasado 1 de junio por la Policía Nacional, después de intervenirle una pistola y un chaleco antibalas, sería también a la persona que dos encapuchados armados con subfusiles buscaban en el asalto a una nave del polígono industrial El Nevero el 25 de abril del año pasado, a la que llegaron en un vehículo de alta gama en el que los esperaba un tercero.

Fuentes policiales no confirmaron entonces este extremo, pero otros testimonios apuntaron a que se barajaban dos hipótesis: que fuera un «ajuste de cuentas» o que lo que querían los dos ‘pistoleros’ era secuestrar al hombre, que no estaba en el momento en el que irrumpieron en las instalaciones. Aunque se abrió una investigación, no se llegó a localizar a los sospechosos.

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El detenido por su presunta implicación en los tiroteos e incendios que se han venido sucediendo en la ciudad en los últimos meses, tras prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número 1, ha sido puesto en libertad con cargos como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas.