Transformación digital
Veolia culmina la digitalización de la gestión del agua en Vegas Altas-La Serena
El proyecto incluye el desarrollo de portales web, plataformas de telecontrol y sistemas de análisis inteligente
David Frutos
La empresa Veolia se encuentra en la fase final del proyecto DIGITALASVEGAS, una iniciativa impulsada para modernizar la gestión del ciclo urbano del agua en la Mancomunidad de Vegas Altas-La Serena mediante la implantación de nuevas herramientas digitales.
El proyecto incluye el desarrollo de portales web para mejorar la gestión administrativa y operativa de los servicios de agua, así como la puesta en marcha de plataformas de telecontrol y sistemas de análisis inteligente que permitirán disponer de información en tiempo real para agilizar la toma de decisiones.
Más servicios digitales para los usuarios
Entre las actuaciones previstas destaca la habilitación de nuevos canales digitales para facilitar trámites como el cambio de titularidad de contratos, el pago de recibos o la recepción de avisos sobre fugas y cortes programados. Estas herramientas buscan mejorar la comunicación entre el servicio y los usuarios, ofreciendo procesos más ágiles y accesibles.
Las nuevas soluciones tecnológicas también permitirán detectar de forma temprana incidencias en el consumo y posibles averías, favoreciendo una gestión más eficiente de las infraestructuras y contribuyendo a reducir las pérdidas de agua.
Según la compañía, la mayoría de las actuaciones ya se han ejecutado o están próximas a completarse, y los primeros resultados son visibles en aspectos como la digitalización de procesos, la mejora de la eficiencia operativa y la disponibilidad de datos para la gestión del servicio.
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