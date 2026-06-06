Suceso
Noche de incendios en Badajoz: arden un coche y una fachada
La Policía Nacional investiga dos incendios presuntamente intencionados ocurridos en la madrugada de este sábado en Suerte de Saavedra y el Cerro de Reyes
Durante la madrugada de este 6 de junio, se han registrado varios incendios en Badajoz. Los hechos, que se han producido en torno a las 3.30 horas, han tenido lugar en dos barriadas diferentes.
Según ha confirmado la Policía Nacional, uno de ellos sucedía en la barriada de Suerte de Saavedra, donde ardía un vehículo por completo. El otro incendio, se producía en el Cerro de Reyes, donde el fuego se originó en la fachada de una vivienda ubicada en la avenida Luis de Góngora. Ambos sucedían sobre la misma hora.
Hasta los lugares de los hechos se trasladaban los Bomberos de Badajoz, así como la Policía Local y patrullas de la Policía Nacional. Según informan estos últimos, ambos se presumen intencionados.
Actualmente, se están investigando las causas que han derivado en una noche más de incendios en la capital pacense.
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