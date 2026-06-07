Fallece la mujer de 82 años atropellada en de Badajoz

Trágico desenlace. La mujer de 82 años que sufrió un atropello a última hora de la tarde del pasado viernes 5 de junio en la avenida Adolfo Díaz Ambrona, ha fallecido finalmente debido a la gravedad de su estado, según ha confirmado el Servicio Extremeño de Salud -SES-.

El accidente se producía en torno a las 19.45 horas en un paso de peatones situado a la altura de la Pensión Galicia. La víctima camina junto a un varón de la misma edad y, por causas que la Policía Local investiga, un vehículo todoterreno conducido por un hombre de 85 años, arrollaba a la pareja mientras cruzaban la calzada en dirección el pabellón Juancho Pérez.

La gravedad del impacto obligó a movilizar de inmediato un fuerte dispositivo sanitario en la zona, compuesto por una Unidad Medicalizada del SES, una ambulancia de Cruz Roja y una unidad del Punto de Atención Continuada -PAC-.

Los sanitarios realizaron las maniobras de estabilización en el lugar del accidente antes de proceder al traslado de ambos al Hospital Universitario de Badajoz. A pesar de los esfuerzos de los equipos médicos, tanto en el lugar del suceso como en el hospital, el SES ha confirmado el fallecimiento de la mujer.

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Por su parte, el hombre fue evacuado por Cruz Roja en estado grave, aunque se desconoce su estado de salud por el momento.