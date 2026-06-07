Afecta a una zona de eucaliptos
Los bomberos luchan contra un incendio que se ha reactivado entre Tres Arroyos y Los Montitos en Badajoz
La reanudación de las llamas hace sospechar que el fuego podrían haber sido provocado
La tranquilidad dura poco en Badajoz. El incendio de vegetación declarado a media tarde en la zona trasera de la urbanización Los Montitos se ha vuelto a reactivar con fuerza a última hora de este domingo, obligando a un nuevo despliegue de los servicios de extinción.
El primer aviso en este sector se recibió en torno a las 16.30 horas, de forma simultánea a otro aparatoso incendio de contenedores en la calle Canarias. En ese primer momento, los Bomberos de Badajoz se desplazaron al terreno, comprendido entre las urbanizaciones Los Montitos y Tres Arroyos, y lograron sofocar las llamas tras una rápida intervención en la que refrescaron la vegetación afectada.
Sin embargo, cuando la situación parecía totalmente bajo control, la alarma ha vuelto a encenderse. A las 19.15 horas, las dotaciones de bomberos han tenido que regresar al mismo lugar de los hechos al comprobarse que el fuego volvía a estar activo y con llamas en una zona quemando una zona de eucaliptos, según han confirmado los Bomberos de Badajoz.
Esta repentina reactivación en un margen de tiempo tan corto de tiempo, hace pensar que las llamas pueden ser provocadas.
A esta hora, los bomberos continúan trabajando intensamente sobre el terreno para evitar que las llamas puedan llegar hasta las parcelas y viviendas de ambas urbanizaciones.
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