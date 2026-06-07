Sucesos
Dos incendios simultáneos afectan a Badajoz
Los bomberos actúan en dos focos simultáneos en la capital pacense, afectando a contenedores y un vehículo en la calle Canarias; y a la zona trasera de los Montitos
Tarde complicada para los servicios de extinción en la capital pacense. Alrededor de las 16.30 horas de este domingo, las alarmas saltaban de forma casi simultánea en dos puntos de la ciudad, obligando al despliegue inmediato de los Bomberos de Badajoz, así como la Policía Local y Policía Nacional.
El foco más urbano se ha originado en la calle Canarias, junto a la iglesia de la zona. Según las primeras imágenes del lugar, el fuego ha afectado a varios contenedores de residuos y, al menos, a un vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública.
La quema de los contenedores ha generado una densa columna de humo, visible desde varios puntos de la ciudad, lo que ha obligado a las autoridades a perimetrar la zona.
Fuego en la zona trasera de los Montitos
Este incidente urbano coincide, al mismo tiempo, con otro incendio declarado en la zona que corresponde a la trasera de la urbanización de los Montitos. Los Bomberos de Badajoz se han acercado hasta el lugar para evitar que las llamas se acerquen al terreno urbanizado.
A esta hora, los servicios de emergencia continúan trabajando intensamente en ambos focos y se desconocen las causas que han originado sendos incendios.
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