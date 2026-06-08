Temporada estival
¿Cuándo abren las piscinas municipales en Badajoz?
Las instalaciones al aire libre de La Granadilla y de San Roque ya tienen fecha de apertura
En ambas el ayuntamiento ha acometido mejoras
En la Feria de San Juan se reduce el horario
Algunos clubes sociales privados de Badajoz decidieron adelantar la temporada de piscina en cuanto entró el mes de junio, debido a las elevadas temperaturas. El ayuntamiento tenía previsto hacerlo a mediados de este mes y así va a ser. Las piscinas municipales de verano de Badajoz abren este sábado, 13 de junio, inaugurando así la temporada estival de baños.
Las instalaciones de La Granadilla y San Roque abrirán de lunes a domingo en horario habitual e ininterrumpido desde las 11.00 a 21.00 horas.
Las tarifas de acceso diario serán de 3,50 euros de lunes a viernes y de 4 euros los fines de semana y festivos. Los menores de 17 años y los pensionistas dispondrán de tarifas especiales de 1,70 euros de lunes a viernes y 2 euros los sábados, domingos y festivos. Por su parte, los colaboradores de la FMD se benefician de un precio único de 0,90 euros. Además, los usuarios que presenten el Carnet Joven podrán beneficiarse de una reducción del 20% sobre el precio de adultos, también en los bonos:
- Bono 10 baños: 28 euros (14 euros menores de 17 años y pensionistas)
- Bono 20 baños: 51 euros (25,50 euros menores de 17 años y pensionistas)
- Bono 40 baños: 92 euros (46 euros menores de 17 años y pensionistas)
Más sombra y duchas antideslizantes
Con motivo de la apertura en la temporada de verano, el Ayuntamiento de Badajoz ha acometido actuaciones de mejora en las instalaciones de La Granadilla y San Roque. Entre ellas, el alicatado con suelos antideslizantes en todas las duchas exteriores y la ampliación de superficie de sombreado mediante la adquisición y colocación de nuevos parasoles de brezo. También se ha renovado la cartelera informativa para usuarios y se ha adquirido un depósito de agua de 30.000 litros destinado al riego de toda la superficie de césped de la piscina de verano de La Granadilla.
Los participantes de la clausura de las Escuelas Deportivas Municipales fueron los primeros en estrenar la temporada el pasado 23 de mayo y el pasado fin de semana se ha celebrado la 44ª edición el Meeting Internacional de Natación ‘Ciudad de Badajoz’, con la participación de más de 450 nadadores.
Por otro lado, el ayuntamiento informa de que durante la celebración de la Feria de San Juan, que se inaugura la noche del 19 de junio, el horario de las piscinas municipales se reduce. Entre los días 20 al 28 de junio las piscinas de verano abrirán de 12.00 a 20.00 horas.
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