Las bibliotecas de Badajoz se llenan de 900 'Helados Nubeteca'

Las bibliotecas de la provincia de Badajoz incorporan este verano más de 900 nuevos títulos a su Nubeteca, un proyecto impulsado por la institución provincial que tiene como objetivo de acercar a los ciudadanos un amplio catálogo de libros digitales. Esta campaña en específico recibe el nombre de 'Helados nubeteca' con motivo de la llegada del verano.

José Antonio Cordón, director del grupo de investigación que analiza el Proyecto Nubeteca asegura que “el acceso a contenidos digitales desde las bibliotecas no solo permite a muchos ciudadanos leer sin coste, sino hacerlo de manera legal, segura y respetuosa con los derechos de autor. El director afirma también que las descargas ilegales siguen aumentando y que "el préstamo digital bibliotecario representa una garantía ética, un espacio intermedio entre el mercado y el vacío, entre el consumo y la mediación.”

Se han cargado en el Catálogo Nubeteca un total de 72 títulos nuevos y, en esta ocasión además, se ha hecho otra carga adicional de 828 títulos en modalidad de lectura sin espera para garantizar que accedan a los mismos todas las personas que lo deseen de manera inmediata y concurrente. Los "helados" digitales que se ofrecen tienen ingredientes mitológicos, fantásticos, históricos, de salud, biográficos, de misterio, románticos... todos ellos ya se pueden disfrutar en ebook y audiolibro.

"Sabores" disponibles

Si tu "sabor" favorito son las novedades, están disponibles de manera digital 'Maite' de Fernando Aramburu, 'La mirada del mar' de Reyes Monforte o 'Las espías y el enigma Aquiles' de Inés Plana. Si eres más de "cucuruchos de salud y nutrición" 'Neurociencia para la vida real', 'El poder de la suplementación' o 'Tu corazón tiene algo que decirte' son para ti. Si por el contrario, prefieres un "sabor más juvenil" se podrá acceder a libros-helados como 'Legacy. Donde todo comienza' de Rebecca Yarros, 'Sangre de dragón (Academia Bloodwing 1)' de Briar Boleyn o ‘Fuego y metal 1’ de Metal Slinger, entre muchos otros.

Entre las 828 obras de lecturas sin espera incorporadas recientemente, 126 títulos han sido publicados a lo largo de 2026 y 150 en 2025. A ellos se suma una selección retrospectiva que amplía el potencial lector del Catálogo Nubeteca al facilitar la lectura concurrente.

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Todos los sabores de 'Helados Nubeteca’ pueden prestarse desde el Catálogo Nubeteca de la Diputación de Badajoz.