El Colegio de Médicos de Badajoz premia a la Confederación Española de Sindicatos Médicos con su Medalla de Oro

El Edificio Ibercaja Siglo XXI de Badajoz ha acogido el pasado sábado 6 de junio el acto del Día de la Profesión Médica que organiza el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Badajoz -icomBA-, un evento en el que se ha distinguido con la Medalla de Oro de la corporación a la Confederación Española de Sindicatos Médicos. Junto a ello, el acto ha servido también para conceder la Medalla al Mérito Colegial al especialista en medicina familiar y comunitaria, Manuel Carmona, y a la especialista en psiquiatría, Virginia Gajardo.

En su intervención, presidente del icomBa, Pedro Hidalgo, apoyó sin paliativos las reivindicaciones de los médicos españoles en su lucha por un estatuto marco propio, una profesión médica de la que dijo que “está cansada de parches y de buenas palabras, de sostener sistemas sanitarios por compromiso con nuestro deber dentro de un modelo basado en la precariedad normalizada”. Junto a ello, Hidalgo afirmó que “la responsabilidad diagnóstica, terapéutica y legal que recae sobre un médico exige un marco jurídico a la altura”. Además, el presidente del icomBA alertó de la proliferación del síndrome del médico quemado, donde ha especificado que “la vocación es un motor extraordinario, pero no es un combustible infinito”.

Por su parte, el presidente del Consejo General del icomBa, Tomás Cobo, destacó la trayectoria de los médicos mayores de los que dijo que había “construido el modelo sanitario de categoría excepcional, eje de la igualdad de nuestra sociedad”.

A la nueva generación de médicos les pidió ser “ejemplares y afectivos en una profesión a través de la cual debéis devolver a la sociedad la oportunidad que os ha dado”. Al mismo tiempo, recordó que la pasada semana hubo “una mala noticia” tras la aprobación de un estatuto marco en el que no se ha contado con los médicos ni se ha recogido las especificaciones de la profesión médica. Aun así, Cobo señaló que “la profesión médica alzará la voz en un momento crucial” y defenderá sus reivindicaciones en todos los foros posibles.

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Dentro de esta celebración, se ha reconocido como Colegiados de Honor a Juan Luis Parra, Juan Andrés Núñez, Cándido Rodríguez, Juan José Eugenio Moreno y a Francisco Javier Montero, este último, fiscal superior de Extremadura.