Castuera impulsa el flamenco joven de la mano del Festival Porrina

Este año, Castuera será la localidad encargada de acoger la 24ª edición del Festival Flamenco Porrina de Badajoz, que se celebrará el próximo sábado 13 de junio en el Centro Cultural del municipio a las 21.30 horas. Este festival, cuyo nombre hace referencia a uno de los grandes referentes del flamenco en la provincia, trata de poner en valor este arte declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y atraer público joven.

La localidad, que está profundamente arraigada al flamenco, cuenta con una peña llamada 'Manzanito de Castuera', integrada por más de 300 socios que durante todo el año impulsan y difunden este arte a través de diferentes actividades. Por ello, los castueranos han recibido la noticia con "mucha alegría", según ha explicado Piedad Roso, primera teniente de alcalde. Esta también será una gran oportunidad para que Castuera se de a conocer y demuestre "su gran hospitalidad".

Artistas que forman el cartel

A la hora de elegir los artistas participantes en el cartel, se ha tratado de incluir tanto artistas de Badajoz como de fuera de la provincia, con el objetivo de dinamizar el encuentro y que los asistentes "puedan disfrutar de la gran variedad de artistas que hay", según ha explicado Sergio García, coordinador del programa. Entre los artistas invitados figuran Jesús Méndez, Miguel de Tena y Alicia Gil al cante, Cristina Tovar al cante para baile o Jorge Pérez a las palmas.

Diego Andújar es un bailaor pacense que lleva viviendo el festival desde sus inicios y este año, también podrá ser partícipe desde dentro. El bailaor ha expresado la necesidad de darle voz a los jóvenes artistas extremeños que tanto tienen que aportar: "Es muy necesario salir, formarse y trabajar, pero también es muy necesario volver y traer todo ese conocimiento a nuestra tierra". Diego también ha querido expresar su ilusión por "compartir cartel con artistas de este nivel".

Noticias relacionadas

Se espera que la siguiente edición, que será el 25 aniversario de este festival de flamenco, cuente con una programación o actividad especial que la conmemore. Respecto a la de este año, las entradas serán totalmente gratuitas y se espera que como cada año, el recinto en el que se celebra el Festival Flamenco Porrina se llene de aficionados de esta expresión artística.