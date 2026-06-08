La fiscalía de Badajoz mantiene la petición de absolución para los investigados en el caso David Sánchez: "No basta con conjeturas, se condena con pruebas ciertas"

"No basta con conjeturas, se condena con pruebas ciertas". Es lo que ha defendido la fiscal Begoña García Boró durante su alegato en el juicio que se sigue en la Audiencia Badajoz por el presunto enchufe de David Sánchez y su amigo Luis Carrero en la diputación pacense, por el que están investigados, además de ellos dos, el expresidente de la institución provincial y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y otros 9 cargos y funcionarios más por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

En contra de lo que han sostenido en sus informes finales las acusaciones populares, que consideran acreditado que todo el procedimiento fue un "traje a medida" para el hermano del presidente del Gobierno por ser quien era, el ministerio público mantiene que no hubo ilegalidades ni en la creación ni adjudicación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios a David Sánchez, ni en su cambio de nomenclatura a jefe de la Oficina de Artes Escénicas ni tampoco en la contratación del exasesor de Moncloa Luis Carrero como jefe de sección de Coordinación de Centros Culturales y Actividades Transfronterizas del área de Cultura, la misma a la que estaba adscrito el puesto del músico.

García Boró ha asegurado que de todo el procedimiento, solo el decreto de nombramiento firmado por Gallardo -que también tiene la firma del secretario de la diputación, ha precisado- tiene un elemento de carácter decisorio y efectos frente a terceros, pero "no es una resolución arbitraria", ha afirmado. El resto, según ha dicho, son meros actos de trámite que no pueden ser considerados como una acción prevaricadora.

Para el ministerio público, ninguna de las pruebas que se han practicado durante el juicio, incluido el informe de la UCO al que se aferran las acusaciones populares, ha conseguido desvirtuar la presunción de inocencia de los once investigados. Así, la fiscal considera que no ha quedado acreditado de quién partió la idea de crear la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios -el teniente coronel Antonio Balas señaló sin dudas a Gallardo-, que ha insistido en que "ya existía", porque la ostentó hasta 2010 Emilio González Barroso y, tras su jubilación, se encargaron varios profesores fuera de su horario lectivo.

En este sentido, ha señalado que en octubre de 2017, la entonces directora del Área de Cultura, Elisa Moriano, con el visto bueno de la que en aquella fecha era diputada de esta delegación, Cristina Núñez, formalizaron la propuesta de creación del puesto de alta dirección, que pasó por la mesa de negociación, pese a no ser necesario, y que fue supervisada por el secretario general, que no vio ninguna infracción ni puso reparo alguno, como tampoco hicieron los 27 diputados -del PSOE y del PP- que votaron por unanimidad la RPT. Solo el sindicato CSIF alegó, pero no sobre la creación en sí, sino porque quería que se ofertara en el ámbito interno de la diputación y no que fuera de alta dirección.

"Sin un pero"

"Hasta aquí se ve la necesidad de la creación del puesto y nadie puso ni un pero", ha puntualizado García Boró, tras la insistencia de las acusaciones populares de que la plaza era "innecesaria" y que solo se generó para adjudicársela al hermano de Pedro Sánchez.

En cuanto a la "urgencia" en la provisión del puesto, el ministerio público entiende que es "normal" que se apremiara a su cobertura, pues "nadie solicita que se haga con lentitud".

La fiscalía ha destacado que, tras las quejas del entonces director del conservatorio Bonifacio Gil, Evaristo Valentí, porque en el organigrama el coordinador de actividades ocupara una jerarquía superior, el organigrama se corrigió, se estableció el calendario y se publicaron las bases, no solo de ese, sino de tres puestos más de alta dirección. El paso siguiente fue la publicación de la lista de aspirantes.

En cuanto las actas de la comisión de valoración que eligió a David Sánchez, García Boró, a diferencia de lo que sostienen las acusaciones populares, ha negado que hubiera "discrepancias" con las actas. También ha defendido que está acreditado que todos los candidatos fueron evaluados "de la misma forma" en cuanto los méritos y criterios. En este sentido, se ha referido a las quejas del entonces portavoz de Unidas Podemos, Álvaro Jaén, testigo en el juicio, por las bases: "¿por qué no denunció?", se ha preguntado García Boró, que ha recordado que no era un particular, sino "un representante público".

"Entendemos que el procedimiento se hizo en función a los principios de capacidad, mérito y igualdad de oportunidades", ha recalcado. La fiscal ha añadido que ha quedado comprobado que David Sánchez tenía la titulación requerida para ocupar este puesto y ha insistido en que "no hay ninguna prueba de que se haya determinado arbitrariedad ni en la valoración de méritos ni en el nombramiento".

La fiscalía también ve probado que el músico tenía despacho, relaciones con ambos conservatorios y que ejercía su trabajo.

Un simple cambio de nomenclatura

Con respecto al cambio de denominación del puesto para pasar a ser jefe de la Oficina de Artes Escénicas, para García Boró la modificación responde al programa Ópera Joven, que Sánchez inició en 2019 y que no existía antes. En su opinión, no tenía sentido que se le hubiera cesado y convocado la plaza si no hubo incremento económico ni disminución de funciones. "Simplemente, fue un cambio de nomenclatura y ni siquiera se consultó a David Sánchez", ha dicho, al tiempo que ha recordado que también pasó por comisión informativa y el pleno y no hubo reclamación o recurso que diera lugar a la discusión de si se ajustaba o no a derecho la modificación.

Plaza de Carrero

Sobre la plaza de Carrero, el ministerio público sostiene que está justificada su creación por el elevado número de actividades de los 9 centros dependientes del área de Cultura y la gestión de subvenciones para proyectos transfronterizos. De nuevo, ha defendido la legalidad del procedimiento para la creación y adjudicación de este puesto en comisión de servicio y ha estimado que no se ha acreditado que el exasesor de Moncloa y David Sánchez tuvieran una relación "laboral" previa a la incorporación del primero a la diputación, sino que solo se ha probado que era "personal y próxima".

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Tras los ataques de las acusaciones populares al papel del ministerio público en esta causa, al que han acusado de ser "un abogado defensor más de los investigados", García Boró ha querido reivindicar la "imparcialidad" de la fiscalía, que solo se erige "en defensa de la legalidad", ha subrayado.