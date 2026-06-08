Las monesterienses Sara Ambrona y Alba Sánchez, campeona y subcampeona de Extremadura de 2000 m. marcha

Las jovencísimas atletas de Monesterio, Sara Ambrona y Alba Sánchez, del Atletismo Almendralejo, acaban de proclamarse campeona y subcampeona de Extremadura Infantiles, de 2000 metros marcha, respectivamente, y “tienen todas las papeletas para representar a la región en el Campeonato de España de Clubes”, que se celebrará el próximo mes de octubre.

Con un crono de 10:53:57, Sara Ambrona González, se impuso al resto de sus compañeras, obteniendo el Campeonato de Extremadura. El segundo peldaño del podio lo ocupó su compañera y paisana, Alba Sánchez Cantillo, con un crono de 11:21:20. La tercera plaza la ocupó Paola Monje Salazar, del conjunto Atletismo Mitreo.

Juan Méndez, entrenador de las protagonistas de la carrera de 2000 metros marcha, ha expresado su “satisfacción” por este logro que, “da continuidad” a los importantes hitos deportivos conseguidos por algunos de los atletas que lleva entrenando durante tanto tiempo en Monesterio.

Peculiaridades

“Persistir, insistir y no desistir”, esta es la fórmula de trabajo de Alba, una niña que, “está disfrutando mucho” y que tiene en su haber la segunda mejor marca de toda Extremadura, así como el subcampeonato de España en esta misma modalidad deportiva.

De la campeona, Méndez, destaca que en la actualidad “está compartiendo 3 deportes a la vez”. Para conseguir marca, participaron en el campeonato que se celebró en la localidad jiennense de Martos, donde logró 10:28:53, que le posibilitó acudir al Campeonato de España, en un intento fallido, que, ahora, ha logrado resarcir tras su participación en el campeonato regional.

Mucha técnica

Para su entrenador, la principal virtud de ambas marchadoras radica en su “depurada técnica”. “Su nivel es muy diferente al de las demás niñas”, afirma Juan Méndez, para quien, lo más importante es que, “se enganchen en el deporte, en la vida sana y todos los valores que esto conlleva y, si por el camino consiguen grandes resultados, mucho mejor”.

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La prueba se disputó el pasado sábado, 6 de junio, en las instalaciones deportivas de la Ciudad Deportiva de Cáceres, donde se reunieron jóvenes atletas de toda Extremadura, pertenecientes a las categorías Sub8, Sub10, Sub12 y Sub14.