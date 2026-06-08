Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Campeonato de Extremadura Judex pista

Las monesterienses Sara Ambrona y Alba Sánchez, campeona y subcampeona de Extremadura de 2000 m. marcha

Tienen todas las opciones para participar en el Campeonato de España que se celebrará el próximo mes de octubre

Sara, Alba y Paola en el pódium de ganadoras

Sara, Alba y Paola en el pódium de ganadoras / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rafael Molina

Monesterio

 Las jovencísimas atletas de Monesterio, Sara Ambrona y Alba Sánchez, del Atletismo Almendralejo, acaban de proclamarse campeona y subcampeona de Extremadura Infantiles, de 2000 metros marcha, respectivamente, y “tienen todas las papeletas para representar a la región en el Campeonato de España de Clubes”, que se celebrará el próximo mes de octubre.

 Con un crono de 10:53:57, Sara Ambrona González, se impuso al resto de sus compañeras, obteniendo el Campeonato de Extremadura. El segundo peldaño del podio lo ocupó su compañera y paisana, Alba Sánchez Cantillo, con un crono de 11:21:20. La tercera plaza la ocupó Paola Monje Salazar, del conjunto Atletismo Mitreo.

 Juan Méndez, entrenador de las protagonistas de la carrera de 2000 metros marcha, ha expresado su “satisfacción” por este logro que, “da continuidad” a los importantes hitos deportivos conseguidos por algunos de los atletas que lleva entrenando durante tanto tiempo en Monesterio.

Peculiaridades

 “Persistir, insistir y no desistir”, esta es la fórmula de trabajo de Alba, una niña que, “está disfrutando mucho” y que tiene en su haber la segunda mejor marca de toda Extremadura, así como el subcampeonato de España en esta misma modalidad deportiva.

 De la campeona, Méndez, destaca que en la actualidad “está compartiendo 3 deportes a la vez”. Para conseguir marca, participaron en el campeonato que se celebró en la localidad jiennense de Martos, donde logró 10:28:53, que le posibilitó acudir al Campeonato de España, en un intento fallido, que, ahora, ha logrado resarcir tras su participación en el campeonato regional.

Mucha técnica

 Para su entrenador, la principal virtud de ambas marchadoras radica en su “depurada técnica”. “Su nivel es muy diferente al de las demás niñas”, afirma Juan Méndez, para quien, lo más importante es que, “se enganchen en el deporte, en la vida sana y todos los valores que esto conlleva y, si por el camino consiguen grandes resultados, mucho mejor”.

Noticias relacionadas

 La prueba se disputó el pasado sábado, 6 de junio, en las instalaciones deportivas de la Ciudad Deportiva de Cáceres, donde se reunieron jóvenes atletas de toda Extremadura, pertenecientes a las categorías Sub8, Sub10, Sub12 y Sub14. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  2. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  3. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  4. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  7. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  8. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas

Las monesterienses Sara Ambrona y Alba Sánchez, campeona y subcampeona de Extremadura de 2000 m. marcha

Las monesterienses Sara Ambrona y Alba Sánchez, campeona y subcampeona de Extremadura de 2000 m. marcha

Las acusaciones populares creen acreditado que el contrato de David Sánchez en la Diputación de Badajoz fue "un traje a medida"

Las acusaciones populares creen acreditado que el contrato de David Sánchez en la Diputación de Badajoz fue "un traje a medida"

Badajoz moderniza su Laboratorio de Salud Pública con una inversión de casi 400.000 euros

Badajoz moderniza su Laboratorio de Salud Pública con una inversión de casi 400.000 euros

¿Cuándo abren las piscinas municipales en Badajoz?

¿Cuándo abren las piscinas municipales en Badajoz?

El ayuntamiento de Monesterio y la Junta renuevan la segunda prórroga para la prestación de los servicios sociales

El ayuntamiento de Monesterio y la Junta renuevan la segunda prórroga para la prestación de los servicios sociales

Elisabeth Medina pide serenidad a los vecinos ante la crisis interna de Siempre Don Benito

Elisabeth Medina pide serenidad a los vecinos ante la crisis interna de Siempre Don Benito

El Colegio de Médicos de Badajoz premia a la Confederación Española de Sindicatos Médicos con su Medalla de Oro

El Colegio de Médicos de Badajoz premia a la Confederación Española de Sindicatos Médicos con su Medalla de Oro

El juicio por el presunto enchufe de David Sánchez en la Diputación de Badajoz encara su recta final

El juicio por el presunto enchufe de David Sánchez en la Diputación de Badajoz encara su recta final
Tracking Pixel Contents