Promedio suma 15 adhesiones en Badajoz y se consolida como herramienta climática clave

Durante la Junta General del nombramiento de Francisca Tena como gerente del consorcio, la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha defendido a Promedio como “una de las principales herramientas de la provincia para ganar eficiencia, resiliencia y capacidad de respuesta frente a la inestabilidad climática”. Los ayuntamientos también han reconocido la “utilidad” y la “calidad de estos servicios” y han reforzado su compromiso con una quincena de nuevas adhesiones a los servicios de abastecimiento de agua potable, depuración de aguas residuales y recogida de residuos urbanos.

La presidenta ha afirmado que “las sequías, los episodios de lluvias intensas o las situaciones de estrés hídrico están cada vez más presentes” y que en muchos municipios se continúa operando "con infraestructuras que fueron diseñadas para unas condiciones que ya no existen", lo que obliga al consorcio a replantear cómo se planifica, invierte o gestiona. Por ello, desde Promedio se apuesta por mantener vías de financiación nacionales o europeas, similares al PERTE del Agua, para “extender la digitalización del agua al mundo rural” y “garantizar” la adaptación de la gestión del agua en todos los territorios a los nuevos escenarios.

Nuevas incorporaciones

En el último año se han incorporado Talarrubias y Esparragosa de Lares al abastecimiento de agua potable; Castilblanco, Bodonal de la Sierra, Nogales, La Nava de Santiago, La Roca de la Sierra, Villagonzalo, Malcocinado, Torre de Miguel Sesmero y Puebla del Maestre, han sumado sus depuradoras de aguas residuales al servicio provincial; y Granja de Torrehermosa inició la recogida integral de residuos a través de Promedio el pasado 1 de enero. Por último, se contabilizan dos adhesiones al control vectorial de plagas y una a la recogida de residuos de construcción y demolición. Con todo esto presente, la presidenta de la institución ha asegurado que “Promedio sigue siendo atractivo y continúa ofreciendo soluciones eficaces a los municipios al margen de cualquier signo político”.

Durante la Junta General también se ha puesto en valor la labor de implantación del contenedor marrón en las 107 localidades adheridas. “El uso de los contenedores marrones es correcto, pero aún minoritario. Requiere de una mayor implicación ciudadana y de la unidad de las administraciones para cumplir con la normativa”, subrayó la presidenta.

Por otro lado, se ha constatado el cumplimiento del compromiso de renovación de camiones y vehículos auxiliares para la recogida de residuos: entre 2025 y 2026 se han invertido 6,2 millones de euros para 36 nuevas unidades. “Contar con vehículos modernos significa reducir emisiones, seguridad para trabajadores y trabajadoras y mayor calidad de servicio para toda la ciudadanía”, concluyó Del Puerto.

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Durante la reunión, se nombró además a Francisca Tena Medina, funcionaria de la Diputación de Badajoz desde 2002 y jefa de servicio del Consorcio desde 2018, como nueva gerente de Promedio.