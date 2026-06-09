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Las acusaciones populares en el juicio contra David Sánchez cantan "victoria" antes de la sentencia

Reivindican su papel, valoran que pese a las "presiones" la causa haya llegado a la Audiencia de Badajoz y creen que ha quedado acreditado que hubo enchufe

Vídeo | Hazte Oír valora que el juicio a David Sánchez ha sido una "victoria" tanto procesal como frente "a las cloacas"

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B. C.

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Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

"Ha sido una victoria no solo procesal, sino, sobre todo, frente a un tropel de personas que están actuando clandestinamente frente al Estado de Derecho, persiguiendo jueces, a miembros de la UCO, a las acusaciones populares: las cloacas". Es la valoración que ha hecho el secretario general y abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez Roldán, después de que el juicio por el presunto enchufe de David Sánchez y su amigo Luis Carrero en la diputación pacense, que además de estos dos últimos ha sentado en el banquillo al expresidente de la institución provincial y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y otros 8 cargos y funcionarios más, haya quedado visto para sentencia este martes en la Audiencia de Badajoz.

"Este procedimiento se ha celebrado a pesar de ellos y la sola celebración es una victoria, la principal", ha dicho.

Para Hazte Oír, en el juicio las defensas no ha rebatido una parte "fundamental" de la causa: los correos que, en su opinión, acreditan que las plazas de David Sánchez y Luis Carrero estaban "adjudicadas desde antes de que se hicieran públicas".

En cuanto a la intervención de Gallardo al ejercer su derecho a la última palabra, el letrado de Hazte Oír ha señalado que "parecía que estaba retransmitiendo un partido de fútbol". "Él se ha tomado esto como parte de su profesión, que entre otras cosas era enchufar, buscarse la amistad de los que entendía que lo podían ayudar políticamente", ha añadido Pérez Roldán.

También el abogado de Iustitia Europa, Luis María Pardo, se ha mostrado triunfalista y confiado en que los informes de la UCO que, a pesar de las "presiones sufridas por parte de la propia Dirección Adjunta Operativa (DAO) y del antiguo director general de la Guardia Civil", la persecución a la jueza instructora, Beatriz Biedma, han logrado reunir indicios que se han convertido en "una prueba racional, suficiente y bastante para una posible condena para todos los acusados de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias".

"Expulsar el enchufismo"

"Seria reflexión debe hacer toda la sociedad de Badajoz con todo lo que ha sucedido, porque hay que expulsar de una vez por todas el enchufismo. No solo aquí, sino en Extremadura y en España, porque hay mucha gente honrada que quiere acceder a plazas públicas que se encuentran con una barrera continúa por el querer colocar a los amigos, a los hermanos, a las mujeres o a quien sea", ha instado.

Pardo ha vuelto a reivindicar el papel de las acusaciones populares en este procedimiento judicial que, "ante la ausencia del ministerio fiscal", han ejercido con "lealtad y profesionalidad" esta figura reconocida en la Constitución española "que por parte de los órganos políticos, de unos y de otros, siempre se intenta destruir".

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Por su parte, Alexis Aneas, abogado de Liberum, otra de las acusaciones populares junto a Manos Limpias, Abogados Cristianos, Vox y el PP, entiende que en el juicio ha quedado acreditado que "se hizo un traje a medida" para que solamente una persona, en referencia al hermano del presidente del Gobierno, pudiera acceder a la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios, por lo que el proceso fue "fraudulento" y por ello "merece un reproche penal".

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