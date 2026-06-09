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Reto demográfico

Badajoz impulsa el emprendimiento rural a través de cursos formativos

El programa tendrá una duración de 50 horas y las clases se impartirán en modalidad mixta

Las inscripciones aún permanecen abiertas para los cursos de Fuenlabrada de los Montes, Tamurejo y Bodonal de la Sierra

'Programa de emprendimiento en torno a los recursos locales'.

'Programa de emprendimiento en torno a los recursos locales'.

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Gema Gallardo

Badajoz

El Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo de la Diputación de Badajoz ha abierto el periodo de inscripciones para los cursos del 'Programa de emprendimiento en torno a los recursos locales' que se llevarán a cabo en cinco zonas forestales que agrupan 24 municipios de la provincia de Badajoz y que se enmarcan en el proyecto 'MURES: Municipios Resilientes', una iniciativa orientada a atraer y fijar población mediante la valorización de los recursos locales y la planificación participativa.

Los cursos buscan dotar a las personas participantes de conocimientos prácticos y herramientas clave para convertir ideas en proyectos empresariales viables. Serán de carácter gratuito, de una duración de 50 horas y contarán con una financiación del 90% por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se desarrollarán entre los meses de junio y julio y las clases se impartirán en modalidad mixta (tanto online como presencial) en las localidades de Puebla de Obando, Puebla de la Reina, Fuenlabrada de los Montes, Tamurejo y Bodonal de la Sierra.

Objetivos del programa

Estas acciones formativas se desarrollarán en 10 sesiones en las que los asistentes aprenderán sobre oportunidades de negocio, generación y validación de ideas, plan de empresa, plan económico-financiero y marketing y comunicación digital, entre otras materias. El objetivo es que los participantes puedan experimentar el proceso emprendedor, contribuyan a fortalecer el tejido económico y social del medio rural y afronten los retos del mercado actual.

El número de plazas disponibles para cada edición del programa formativo es de 15, priorizando la participación de mujeres y la inclusión de diferentes grupos de edad. Las inscripciones para las ediciones de Puebla de Obando y Puebla de la Reina ya están cerradas, pero aún permanecen abiertas para los cursos de Fuenlabrada de los Montes, Tamurejo y Bodonal de la Sierra.

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El proyecto se desarrolla en las zonas territoriales de Sierra Grande de Hornachos, Sierra de San Pedro, Siberia Norte, Siberia Sur y Tentudía, territorios con alto riesgo de incendio, en gran parte integrados en la Red Natura 2000 y con una población inferior a los 5.000 habitantes.

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