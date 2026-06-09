Buscan a un joven desaparecido este domingo en Suerte de Saavedra en Badajoz

La Policía Nacional ha abierto una investigación para localizar a David Salazar Expósito, un vecino de 33 años conocido en la barriada pacense de Suerte de Saavedra bajo el apodo de 'El Pinocho'. Se le perdió la pista a media tarde del pasado domingo, 7 de junio, entre las 18.00 y las 18.30 horas y, desde entonces, su familia no ha dejado de buscarlo.

David, que está casado y es padre de tres hijos. En el momento de la desaparición, el varón vestía un pantalón vaquero y una camiseta de color azul.

Últimos pasos antes de perderle el rastro

Según relatan sus allegados, la última vez que se le vio fue cuando bajó un momento de su vivienda con la intención de comprar unos dulces para sus hijos y hacer algunos recados más.

David acudió a una tienda del barrio, donde realizó la compra, pagó con normalidad y salió del establecimiento en dirección a su hogar. La pista principal con la que se cuenta son las cámaras de seguridad del comercio, cuyas grabaciones muestran cómo David se aleja caminando hacia la recta principal que cruza la barriada de Suerte de Saavedra. En ese punto es donde se le pierde totalmente el rastro.

Denuncia

Ante la falta de noticias y lo extraño de la situación, la familia interpuso formalmente la denuncia por desaparición ante la Policía Nacional ayer lunes, 8 de junio. Los familiares aseguran que la policía contactó con hospitales, hoteles y demás posibles localizaciones para descartar cualquier ingreso o percance.

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Por su parte, fuentes de la Policía Nacional han confirmado la recepción de la denuncia y han ratificado que el caso está siendo investigado por los agentes para esclarecer las circunstancias de la desaparición y localizarlo lo antes posible.