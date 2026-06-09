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Detenidas dos personas en Badajoz por extorsionar a un hombre con la amenaza de difundir imágenes íntimas

La víctima llegó a entregar en la cuenta bancaria del investigado unos 31.000 euros, además de 3.000 euros en efectivo y comprarle un teléfono móvil de alta gama valorado en 1.425 euros

Imagen de archivo de la Policía Nacional.

Imagen de archivo de la Policía Nacional. / PN

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Carolina León Carvajal

Badajoz

La Policía Nacional detuvo los pasados 13 y 14 de mayo a dos personas, un hombre y una mujer, como presuntos autores de los delitos de amenazas, coacciones y extorsión. La investigación se inició después de que la víctima, un varón de 35 años, interpusiera una denuncia en la Comisaría de Badajoz.

Según narró a los agentes, un joven contactó con él a través de redes sociales y tuvieron una cita en la capital pacense. A partir de ese momento, el ahora investigado comenzó a solicitarle cuantías económicas bajo la amenaza de difundir imágenes íntimas a sus familiares y amigos.

La víctima, motivada siempre por estas continuas amenazas, llegó a entregar en la cuenta bancaria del investigado unos 31.000 euros, además de 3.000 euros en efectivo y comprarle un teléfono móvil de alta gama valorado en 1.425 euros.

Posteriormente, el Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz se hizo cargo de la investigación. Los agentes realizaron numerosas gestiones, como una nueva toma de declaración a la víctima, para localizar a las personas implicadas y proceder a su posterior detención.

Con toda la información recabada, los investigadores identificaron plenamente al presunto responsable del ilícito, así como a un familiar, titular de la cuenta bancaria donde se fueron realizando los ingresos solicitados. Por este motivo, el pasado 13 de mayo procedieron a su detención por la presunta autoría de los delitos de amenazas, extorsión y coacciones. Al día siguiente fue localizada y detenida una mujer, a la que se le imputan los mismos delitos.

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Los detenidos son un hombre de 27 años, que cuenta con antecedentes, y una mujer de 20 años. Tras la tramitación del pertinente atestado, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó el ingreso en prisión del varón.

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