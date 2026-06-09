Quejas por lesiones en el nuevo Dream Planet de Badajoz: el parque defiende que los afectados "superaban los 120 kilos"

El nuevo parque de ocio Dream Planet, ubicado en la carretera de Cáceres de Badajoz, se ha convertido en apenas unas semanas en uno de los grandes fenómenos de la ciudad. Sus 4.000 metros cuadrados de tirolinas, toro mecánico, escalada, colchonetas olímpicas, toboganes gigantes, circuitos multiaventura y zonas infantiles han atraído desde su apertura, el pasado 12 de mayo, a familias, jóvenes y visitantes de toda Extremadura y también de Portugal. Sin embargo, junto al éxito de público han llegado también las primeras quejas.

Algunas personas han denunciado en redes sociales que determinadas atracciones del recinto no son seguras y que han sufrido lesiones o golpes durante su uso. Las críticas se han mezclado con otros mensajes de apoyo de usuarios que aseguran haber acudido varias veces sin ningún problema y defienden que el parque está "bien preparado".

Una usuaria señala que una de las atracciones "es muy peligrosa" porque "impulsa a los niños con mucha inercia hacia delante". Otra persona relata que se tiró por una de ellas y se torció el pie derecho: "No me pasó nada grave, solo me dolía al otro día la planta del pie, pero coge una velocidad muy fuerte para tan poco recorrido y la pendiente es muy elevada".

A estas quejas se suman otros testimonios más serios. Una vecina de Badajoz, María A. C. afirma que su pareja "se ha fracturado una vértebra con un hierro que está donde no debería". La mujer cuenta que se rompió las vértebras D11 y D12 en una colchoneta de cuadrados de espuma que, según su relato, tenía justo debajo una viga de hierro. Además, lamenta que el afectado se encuentra incapacitado y necesita ayuda para todo. En el momento del accidente dieron aviso al 112 y los bomberos tuvieron que intervenir para sacarlo del recinto.

Los bomberos atienden a una persona que resultó lesionada en una colchoneta del parque. / Cedida

La víctima es Antonio F. L., de 30 años, que narra que el día 1 de junio acudió al parque acompañado de su mujer, sus dos hijos y su sobrina y que al caer sobre una de las colchonetas notó "un dolor muy fuerte", describiendo la sensación "como si hubiera caído contra un muro de hormigón".

Como consecuencia del impacto, quedó inconsciente. "Nunca he llorado tanto", confiesa. Antonio señala que existen cámaras en las instalaciones y que, a través de las grabaciones, puede comprobarse que no hizo un mal uso de las mismas. "No quiero dinero, solo quiero que cierren las instalaciones porque no son seguras".

Otra usuaria indica que su nieta sufrió un esguince y reclama que el recinto revise mejor las instalaciones, al considerar que "hay mucha gente lastimada".

Frente a estas críticas, otros clientes defienden que el parque es fiable. "Madre mía lo que os quejáis, a mí no me ha pasado nada y he ido ya cinco veces, y a mi hijo tampoco", señala una mujer. Otro comentario apunta que "la gente debería tener más cuidado" y recuerda que, si el local ha pasado los controles necesarios para abrir, "se entiende que es seguro". También hay quienes insisten en que "lo que hay que mirar es la manera de utilizar la atracción".

La respuesta del parque

El encargado de Dream Planet, Jose Zhan, ha explicado a este diario que el local "ha pasado todos los controles" y que es "completamente seguro". Según su versión, los incidentes registrados hasta ahora se deben al incumplimiento de las normas de uso por parte de algunos clientes.

"Lo que sucede es que hay gente que no respeta las normas, a pesar de que lo tenemos todo bien señalizado con carteles en todas las atracciones", afirma Zhan. El encargado sostiene que las personas que se han hecho daño "superan los 120 kilos" y que utilizaron juegos en los que se indica expresamente que ese es el peso máximo permitido.

"Para nosotros lo primero es la seguridad, pero los clientes tienen que cumplir las normas", insiste. Según el responsable del parque, hasta el momento serían "dos o tres personas" las que han sufrido algún daño, siempre, recalca, en circunstancias relacionadas con un uso inadecuado de las instalaciones.

Dream Planet ocupa la nave que recientemente albergó a Calero Suministros y, con anterioridad, a Almacenes San Blas. Su apertura ha generado una notable expectación en Badajoz por tratarse de una oferta de ocio indoor poco habitual en la región, pensada para distintas edades.

Desde la empresa subrayan que la acogida está siendo muy positiva. "La gente sale muy contenta y este parque hacía falta en Badajoz", asegura Zhan. El encargado destaca además el esfuerzo realizado para poner en marcha el proyecto y recuerda que se han creado empleos directos: "Hemos contratado a 26 jóvenes de Badajoz a los que hemos dado trabajo en su ciudad".

Seguridad, normas y uso responsable

El debate abierto en redes ha puesto el foco en la seguridad de las atracciones, pero también en la responsabilidad de los usuarios a la hora de cumplir las indicaciones. Mientras algunos visitantes piden revisar determinados juegos o reforzar la vigilancia, otros consideran que los accidentes pueden producirse cuando se usan las instalaciones "a lo loco" o sin atender a los carteles.

Dream Planet defiende que todas sus zonas están señalizadas y que las normas de peso, edad o forma de uso deben respetarse para evitar riesgos. "Esperemos que se cumplan las normas y Badajoz pueda seguir disfrutando de este gran parque", concluye Zhan.

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Los carteles del parque que indican las normas de uso para garantizar la seguridad. / La Crónica

Por ahora, el nuevo parque continúa recibiendo visitantes a diario y afronta sus primeras semanas con un reto: mantener el éxito de público sin que las dudas sobre algunas atracciones empañen su estreno.