Caso David Sánchez
Última palabra de Gallardo en el juicio por el caso David Sánchez: "Ya nos han condenado socialmente"
El expresidente de la Diputación de Badajoz reitera su inocencia y lamenta que las acusaciones populares hayan "distorsionado" lo que ha ocurrido en la Sala por interés político
"Ya nos han condenado socialmente". Es lo que ha dicho Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño, al ejercer el derecho a la última palabra en el juicio por el presunto enchufe de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la institución provincial, que este martes queda visto para sentencia.
Gallardo ha reiterado su inocencia y la de los otros 10 investigados que lo acompañan en el banquillo."La única culpabilidad es no tener las mismas ideas que las acusaciones populares", ha afirmado.
El expresidente de la diputación ha lamentado que hayan tratado de "distorsionar" lo que ha ocurrido en la Sala con un interés político y para hacer "un juicio mediático paralelo".
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