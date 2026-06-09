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Suceso

Un asesor investigado por apropiarse de 198.000 euros en Zalamea de la Serena

El gestor se habría adueñado de 150.000 euros primero y, posteriormente, de otros 48.000 euros de gestión

La Guardia Civil investiga a un asesor en Zalamea de la Serena.

La Guardia Civil investiga a un asesor en Zalamea de la Serena.

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La Crónica de Badajoz

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Badajoz

La Guardia Civil investiga a un asesor en Zalamea de la Serena por apropiarse, presuntamente, de 198.000 euros de una herencia. La investigación comenzó a raíz de la denuncia interpuesta la pasada semana por la víctima, un varón vecino de la localidad con una minusvalía reconocida. Tras el fallecimiento de sus padres, el afectado había otorgado un poder notarial al ahora investigado para que actuara como asesor y gestionara todos los trámites legales y administrativos relacionados con el patrimonio familiar.

Según constata la denuncia interpuesta, el investigado abusó de la confianza depositada y del poder legal conferido para vender diferentes bienes inmuebles de la herencia sin el conocimiento ni el consentimiento del legítimo heredero.

A través de estas operaciones ilícitas, el asesor se apropió inicialmente de 150.000 euros, una cantidad que retuvo de forma indebida durante un periodo de cinco años antes de proceder a su devolución. Asimismo, el perjudicado reclama una segunda apropiación de 48.000 euros derivados de la gestión hereditaria, una cuantía económica que el investigado no ha restituido hasta la fecha.

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Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castuera, que será el órgano encargado de continuar con el procedimiento judicial.

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