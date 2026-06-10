Azuaga (Badajoz) estrena un camión para la recogida de residuos menos contaminante y ruidoso

La localidad pacense de Azuaga y su pedanía La Cardenchosa cuentan desde este miércoles con un nuevo camión recolector del consorcio Promedio de la Diputación de Badajoz para la recogida de los residuos orgánicos del contenedor marrón menos contaminante y más silencioso.

Se trata de un vehículo "moderno, ágil y especialmente preparado" para trabajar en calles estrechas y espacios de difícil maniobra, en cuya adquisición se han invertido 155.000 euros. Puede transportar más de 5.000 kilos de residuos en cada servicio y tiene capacidad para verter en camiones de mayor tamaño, reduciendo así los desplazamientos a los ecoparques.

El vicepresidente de Promedio, Francisco Buenavista, ha participado esta mañana en la puesta en servicio del nuevo camión, acompañado de la alcaldesa de Azuaga, María Natividad Fuentes, y la concejala delegada de La Cardenchosa, María Dolores Carrizosa.

Mejorar el reciclaje

“Este camión se dedicará principalmente a la recogida de la materia orgánica, la que se deposita en el contenedor marrón, contribuyendo a mejorar el reciclaje y el aprovechamiento de los residuos domésticos” ha explicado Buenavista. El vehículo incorpora diversos sistemas de seguridad para los trabajadores, tecnología para el pesaje de la carga y capacidad para compactar los residuos hasta tres veces su tamaño inicial.

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"Se trata de herramientas básicas para cumplir diariamente con un servicio esencial y contar con vehículos nuevos significa reducir emisiones, ruidos y molestias, además de ganar en seguridad y tiempo", ha valorado el vicepresidente de Promedio.