Continúa su búsqueda
La familia del hombre desaparecido en Badajoz pide ayuda para localizarlo tras tres días sin saber nada de él
La Policía Nacional investiga la desaparición de David Salazar Expósito, de 33 años, en la barriada de Suerte de Saavedra
Vecinos de varios puntos de la ciudad se organizan para continuar rastreando el terreno
La angustia crece en la barriada pacense de Suerte de Saavedra tras cumplirse casi tres días sin noticias de David Salazar Expósito, de 33 años. El rastro de este hombre se perdió la tarde del domingo, 7 de junio, sobre las 18.30 horas tras salir de su casa. Esta tarde está prevista una quedada a las 20.00 horas en la iglesia evangélica de la autopista.
A lo largo de la jornada de ayer, martes 9 de junio, familiares, amigos y vecinos se movilizaron para rastrear la zona de San Isidro, Tres Arroyos y diversos campos cercanos a Badajoz. Los varones realizaron batidas a pie por el terreno, mientras que las mujeres coordinaron rutas en coche por los terrenos.
Sin embargo, la cuñada de David señala que estas labores no se están desarrollando en las condiciones idóneas debido a la falta de organización técnica. Por este motivo, la familia asegura que ha solicitado que se involucre a Protección Civil para coordinar las tareas de rastreo sobre el terreno.
Continúa la investigación
La Policía Nacional continúa volcada en la investigación y, según han informado, se está trabajando "sin descanso" en el caso y han manifestado que comprenden la preocupación de la familia en estos duros momentos. Confirma que se ha interrogado a varias personas que vieron por última vez al desaparecido, y que esto forma parte del protocolo y los trámites en este tipo de sucesos. Asimismo, se ha hecho un llamamiento de precaución para evitar interferir en el desarrollo de las pesquisas.
Respecto a la cámara de seguridad cercana que la familia asegura que grabó a David por última vez, la Policía Nacional no ha confirmado la existencia de dicha prueba visual. Asegura que las labores de investigación continúan por el momento y que no se tienen novedades.
Respecto a las peticiones de la familia para la incorporación de colectivos de apoyo para los rastreos, la Policía Nacional aclara que la participación de Protección Civil no depende de ellos. Mientras tanto, vecinos de Badajoz se organizan en diversos grupos para seguir rastreando zonas, aunque la familia aún no ha confirmado si van a salir en esta nueva jornada.
Llamamiento de la familia
Desde el entorno más cercano se ha insistido en que se continúe investigando el hecho desde donde se le pierde la pista. Además, los allegados han afirmado la existencia de una supuesta deuda de una persona hacia el desaparecido y han pedido prudencia para evitar conjeturas porque sus esfuerzos están centrados en la búsqueda de David Salazar.
Por otra parte, la familia ya se ha hecho con los servicios jurídicos del abogado Fernando Cumbres, director de Cumbres Abogados. Por el momento, la Policía Nacional continúan investigando todas las pesquisas para esclarecer qué ocurrió la tarde del domingo 7 de junio.
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