Hallan el cuerpo sin vida del desaparecido en Badajoz en la pista de acceso a la barriada de Tulio

La Policía Nacional ha hallado este miércoles por la tarde el cuerpo sin vida de un hombre en la barriada de Tulio, en Badajoz.

Todo apunta a que se trata de David Salazar Expósito, el vecino de Suerte de Saavedra desaparecido desde el pasado domingo, aunque fuentes de la comisaría no confirman este extremo.

En la zona donde ha aparecido el cadáver, hay un importante despliegue policial y también se han acercado familiares de la víctima.

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David Salazar, casado y padre de tres hijos pequeños, era una persona muy conocida en Suerte de Saavedra. Su desaparición el pasado domingo, tras ir a comprar unos dulces para sus hijos, ha mantenido en vilo a toda la capital pacense. Desde entonces, familias y amigos han organizado batidas para su búsqueda.