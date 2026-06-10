Instalada la nueva pasarela de la Playa Costa Dulce de Orellana

La Playa Costa Dulce de Orellana cuenta desde este fin semana con una nueva pasarela que ya puede ser utilizada por vecinos y visitantes. Desde el Ayuntamiento destacan que esta infraestructura ha sido concebida como un espacio para el disfrute de los usuarios, permitiéndoles caminar sobre el agua y capturar fotografías de uno de los parajes naturales más emblemáticos de la zona.

El consistorio ha señalado que la instalación busca mejorar la experiencia de quienes visitan la playa, ofreciendo una nueva perspectiva del entorno y un atractivo añadido para quienes eligen este enclave durante los meses estivales.

Seguridad y normas de uso

No obstante, desde el consistorio han querido recordar una serie de recomendaciones y prohibiciones destinadas a garantizar la seguridad de los usuarios. Entre ellas, se encuentra la prohibición de tirarse de cabeza desde la pasarela debido a la escasa profundidad existente en las inmediaciones de la estructura.

Asimismo, se insiste en que los menores deben permanecer en todo momento acompañados por un adulto responsable. También se recomienda caminar con precaución y evitar correr sobre la pasarela, ya que la superficie podría resultar resbaladiza y provocar caídas.

Bandera Azul 2026

La puesta en marcha de esta nueva infraestructura coincide con la reciente renovación de la Bandera Azul 2026 para la Playa Costa Dulce de Orellana, un reconocimiento que vuelve a certificar la calidad de sus aguas, servicios e instalaciones.

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Este distintivo supone además un importante impulso para la economía local, especialmente para sectores como la hostelería, el comercio y las actividades recreativas. Durante los meses de verano, la playa se convierte en uno de los principales focos de atracción turística de Extremadura, recibiendo miles de visitantes procedentes de todo el país.