El Juan Calero de Monesterio abre periodo de inscripciones para el ciclo formativo de atención a personas dependientes

El IES Maestro Juan Calero, de Monesterio, abre periodo de preinscripción de alumnos hasta el próximo día 26 de junio, para quienes deseen cursar el ciclo de grado medio, en la especialidad de Atención a Personas en Situación de Dependencia. “Una de las opciones formativas con mayor proyección laboral de la comarca”, que, según adelanta Sergio Nogues, profesor del ciclo, alcanza su 14ª edición.

El ciclo recuerda Nogues, comenzó a impartirse en el curso 2010/2011 y, “ha logrado mantenerse gracias al respaldo de la comunidad educativa y al interés que sigue despertando nuestro alumnado”. El curso actual cuenta con 12 estudiantes de primer curso y 14 de segundo, unas cifras que reflejan la buena acogida de esta formación y su “necesidad de continuidad”.

Salidas laborales

La principal salida profesional de esta titulación está vinculada con el cuidado de personas dependientes, especialmente, “personas mayores, aunque también permite trabajar en el ámbito sociosanitario, con quienes padecen cualquier tipo de diversidad funcional”, señala el profesor. La inserción, para quienes concluyen sus estudios con éxito, es “del 100%, afirma el docente, quien destaca que “la totalidad del alumnado que finaliza sus estudios encuentra empleo en el sector”. Además, el ciclo también constituye una vía de acceso para quienes desean continuar su formación académica en estudios superiores relacionados con la atención sociosanitaria y servicios a la comunidad.

Actualmente, el alumnado procede de numerosos municipios de la comarca y zonas cercanas. Entre ellos, figuran estudiantes de Fuentes de León, Bodonal de la Sierra, Fregenal de la Sierra, Cabeza la Vaca, Segura de León, Montemolín, Monesterio, Bienvenida o Puebla del Maestre.

Becas

Otro de los atractivos de esta formación son las ayudas económicas que, pueden ascender hasta los 3.000 € anuales, a través de becas de estudio y otras ayudas para la participación en programas Erasmus, para la realización de prácticas en Italia o Portugal. Además, “por tratarse de una formación dual”, el alumnado realiza prácticas desde el primer curso en diferentes empresas e instituciones de la comarca.

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“La creciente demanda de profesionales especializados convierte esta titulación en una apuesta de futuro”; asegura Sergio Nogues. La necesidad de atender a una población cada vez más envejecida y de ofrecer apoyo integral a personas dependientes, “hace que el sector requiera continuamente personal cualificado”, expresa.