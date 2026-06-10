Tensión en Suerte de Saavedra: la Policía custodia la panadería de Badajoz donde fue visto David Salazar

La Policía Nacional ha confirmado a este diario que mantiene desplegado a esta hora un dispositivo de seguridad en las inmediaciones del Horno Extremeño, una panadería del barrio pacense de Suerte de Saavedra, después de que se confirmara la detención de una persona presuntamente relacionada con la muerte de David Salazar, el hombre de 33 años que permanecía desaparecido desde el pasado domingo.

El refuerzo policial se ha establecido en torno al establecimiento para evitar posibles incidentes, ante la tensión generada por el caso y el temor a que puedan producirse represalias. Varios vehículos policiales permanecen junto al negocio como medida preventiva tras conocerse el avance de la investigación.

Último lugar donde fue visto con vida

La panadería se ha convertido en uno de los puntos clave de las pesquisas, ya que una cámara de seguridad pudo captar la última imagen conocida de David Salazar con vida cuando accedía al establecimiento. Desde ese momento, no se tuvo constancia de su paradero hasta que su cuerpo fue localizado horas después en una zona próxima al barrio de Tulio.

El cadáver fue hallado en un terreno situado entre el río Rivillas y el camino de acceso a Tulio, en un entorno con abundante vegetación, arbustos y matorrales. La zona se encuentra a algo más de 600 metros del lugar donde la víctima fue vista por última vez.

Amplio despliegue tras el hallazgo

Hasta el lugar en el que apareció el cuerpo se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, unidades del 112 de Extremadura y Cruz Roja. Estos últimos tuvieron que atender a familiares de la víctima que sufrieron crisis de ansiedad al acercarse a la zona del hallazgo.

La Policía Nacional ha confirmado que hay una persona detenida por su presunta implicación en la muerte de David Salazar. El arrestado estaría vinculado al establecimiento custodiado, una circunstancia que ha elevado la preocupación por posibles reacciones de terceros en el barrio.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte del hombre y determinar el grado de participación de la persona arrestada.