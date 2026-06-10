La Comarca de Tentudía dará visibilidad a las Enfermedades Raras con el Desafío Solidario Epic Trail

La comarca de Tentudía acogerá el próximo sábado 13 de junio el Desafío Solidario Epic Trail, una carrera a través de ocho localidades con el que se busca recaudar fondos para la investigación de las Enfermedades Raras. Esta sexta edición, organizada por Extrematrail con la colaboración de la Diputación de Badajoz y los ayuntamientos de los ocho municipios que forman parte del itinerario, buscará reunir fondos para visibilizar estas enfermedades y recaudar fondos en favor de su investigación.

El desafío comenzará a las 7.00 horas y contará con un recorrido de 80 kilómetros a través de caminos rurales de la comarca. La prueba comenzará en Bienvenida, para atravesar mediante caminos y sendas rurales los términos municipales de Fuente de Cantos, Montemolín, Monesterio, Calera de León, Cabeza La Vaca, Segura de León y Bodonal de la Sierra, donde finalizará en torno a las 19.30 horas.

La diputada Paqui Silva ha destacado durante la presentación que el principal objetivo de este desafío no es competir, sino “hacer visible las dificultades que deben afrontar en su día a día las personas que padecen alguna enfermedad rara y sus familiares”. La alcaldesa de Bodonal de la Sierra, Lourdes Linares, municipio donde se sitúa la meta de este desafío solidario, también ha querido subrayar la importancia que tiene esta prueba, ya que visibiliza la realidad de estas personas y sirve para que “nunca dejen de estar de actualidad su realidad, sus necesidades y lo vital que resulta seguir avanzando en la investigación”.

Por su parte Paco Barragán, representante de la asociación organizadora, ha definido la cita como un punto de encuentro en el que se respira solidaridad y donde familiares y personas con enfermedades raras puedan encontrarse y apoyarse para “llegar a la meta más bonita, rodeados cada vez de más gente que te respalda y te comprende”.

Diferentes formas de colaborar

Cada uno de los municipios contará con varios establecimientos colaboradores donde estarán instaladas unas huchas en las que poder depositar donativos y donde se podrán adquirir camisetas conmemorativas a un precio de 10 euros. Además, se ha habilitado una web para facilitar las aportaciones de las personas solidarias interesadas que no puedan asistir a la prueba.

Noticias relacionadas

La recaudación se destinará íntegramente a la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y a la Fundación Atrofia Muscular Espinal (FUNDAME).