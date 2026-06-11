Se ha decretado el secreto de sumario
El presunto asesino de David Salazar intentó ocultar el cuerpo descuartizado
Los restos mortales serán entregados a su familia hoy para recibir sepultura, mientras el detenido sigue en dependencias policiales
La investigación en torno al homicidio de David Salazar Expósito, el joven desaparecido el pasado domingo en Suerte de Saavedra y cuyo cuerpo sin vida fue hallado ayer, miércoles, en el camino que da entrada al barrio del Tulio, sigue avanzando con la máxima cautela. La Policía Nacional procedió a decretar el secreto de sumario en sus actuaciones.
El abogado de la familia de la víctima, Fernando Cumbres, de Cumbres Abogados, ha aportado nuevos datos sobre el estado de las diligencias y las duras circunstancias que rodean el caso. El letrado ha confirmado que los restos de David Salazar serán entregados a su familia a lo largo de la jornada de hoy para recibir sepultura.
Respecto al presunto autor de los hechos, que permanece bajo custodia de la Policía Nacional, la defensa de la familia espera que pase a disposición judicial a lo largo de la tarde de hoy o durante el día de mañana. Cumbres confía en que presente declaración ante el juez, aunque ha matizado algunos datos sobre la supuesta confesión del arrestado.
Según el abogado, el detenido se vio "señalado" y acorralado. Sostiene que no ha existido una voluntad real de colaboración, argumentando que el investigado llevó a cabo graves acciones sobre el cuerpo con el único fin de ocultar al fallecido en una zona de abundante vegetación: "Lo ha descuartizado y llevado a un descampado, donde lo ha intentado enterrar". Con esto, confirma la posibilidad de una muerte violenta.
Ante las diversas hipótesis sobre el suceso, Fernando Cumbres se ha mostrado tajante en la defensa: "Independientemente de los motivos por los que David Salazar va a la tienda, ni las historias que haya entre ellos, nada justifica su muerte", ha asegurado con firmeza.
Por el momento, la investigación de la Policía Nacional continúa en marcha. Mientras, el detenido sigue en sus dependencias a la espera de pasar a disposición judicial en un plazo de, máximo, 72 horas desde su arresto en la tarde de ayer miércoles.
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas