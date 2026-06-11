"Se derrumba y confiesa": el detenido por la muerte de David Salazar admitió el crimen, según la plataforma Adonay

La investigación sobre la desaparición de David Salazar, el hombre de 33 años vecino de Suerte de Saavedra, ha dado un giro decisivo tras la detención de un varón que habría confesado su implicación en los hechos. El cuerpo fue localizado a unos 600 metros de la vivienda de la víctima y ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Badajoz para la práctica de la autopsia. El caso permanece bajo secreto de sumario.

Según ha explicado a este diario el presidente de la asociación de personas desaparecidas que colaboró en la búsqueda, la plataforma Adonay, la primera declaración del arrestado no aportó información relevante para la investigación. Sin embargo, durante un segundo interrogatorio el sospechoso habría terminado confesando los hechos.

"Es en el segundo interrogatorio cuando Juanfran se derrumba y confiesa", ha señalado Jorge Granada, el presidente de la plataforma, que ha mantenido contacto con la familia de la víctima todos estos días.

Tras la confesión, los agentes habrían trasladado al detenido hasta el lugar donde finalmente apareció el cuerpo de David Salazar. Mientras tanto, los forenses trabajan en la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte. "No disponemos de detalles sobre el asesinato. Habrá que esperar a lo que diga también la autopsia", ha indicado.

El negocio del detenido tenía una orden de desahucio

La persona detenida trabajaba en la panaderíadel barrio donde David Salazar fue visto por última vez el pasado domingo. Según ha informado el Horno Extremeño mediante un comunicado, el arrestado ocupaba el local sin autorización y existía un procedimiento judicial para recuperar el inmueble.

"Se encontraba ocupando nuestro establecimiento sin autorización" y "existía un procedimiento de desahucio iniciado por nuestra parte, cuya ejecución estaba prevista para el mes de octubre del presente año", señaló la empresa.

La compañía ha querido desvincularse tanto del detenido como de los hechos investigados y ha subrayado que "nuestro establecimiento no guarda ninguna relación" con la persona arrestada ni con el suceso.

Se investigan las circunstancias de una muerte violenta

Por el momento, todo apunta a una muerte violenta, aunque las circunstancias concretas en las que se produjo siguen sin conocerse. El presidente de la plataforma Adonay asegura desconocer si existían conflictos previos entre la víctima y el detenido más allá de las informaciones que señalan a una posible deuda. "No sé nada de deuda ni de nada. Nosotros nos dedicamos a la búsqueda de personas desaparecidas", afirma.

En esta línea, Jorge Granada ha pedido prudencia ante la delicada situación que atraviesa la familia de David Salazar y ha reclamado respeto mientras avanza la investigación.

Según ha explicado, los allegados han sufrido enormemente durante los días de incertidumbre por la desaparición y ahora afrontan un momento especialmente duro tras la localización del cuerpo.

"Es importante evitar especulaciones y dejar trabajar a los investigadores hasta que se conozcan todos los detalles del caso", ha concluido.