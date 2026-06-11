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Innovación y reactivación

La Diputación de Badajoz impulsa DigitAldeas para digitalizar y revitalizar el medio rural

El proyecto cuenta con un presupuesto global de 857.908,28 euros y una duración de 30 meses

Busca generar un impacto en el ámbito digital, ambiental y social

Proyecto DigitAldeas para revitalizar y digitalizar zonas rurales.

Proyecto DigitAldeas para revitalizar y digitalizar zonas rurales.

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La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Diputación de Badajoz a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, ha impulsado DigitAldeas, un proyecto que tiene como objetivo dar respuesta a desafíos compartidos por los territorios rurales de la Eurorregión EUROACE, como la despoblación, el envejecimiento demográfico y la escasez de herramientas digitales para la planificación estratégica.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto global de 857.908,28 euros y una duración de 30 meses, pretende desarrollar un modelo digital colaborativo. Lo hará mediante la integración de datos geoespaciales abiertos, indicadores vinculados a la Nueva Bauhaus Europea (NEB) y procesos participativos innovadores.

Las actuaciones del proyecto se articulan en torno a cuatro grandes bloques temáticos: el desarrollo de un modelo geoespacial multiescalar, la integración de indicadores de sostenibilidad, la planificación estratégica participativa y la dinamización territorial. Estos combinarán análisis técnico geoespacial, inteligencia artificial y técnicas de análisis masivo de datos (Big Data), junto con el uso de sensores, información abierta y procesos participativos.

DigitAldeas

El proyecto DigitAldeas está formado por un conjunto de pequeñas localidades rurales y aspira a generar un triple impacto. En el ámbito técnico y digital, mejorará la disponibilidad y accesibilidad de información territorial para la planificación estratégica y la innovación. En el ámbito territorial y ambiental, contribuirá a la valorización del patrimonio natural, cultural y paisajístico, impulsando la transición ecológica, la eficiencia energética y la adaptación al cambio climático. En el plano social y comunitario, fortalecerá la cooperación transfronteriza, la gobernanza compartida, la participación ciudadana y la resiliencia económica y social de los territorios rurales.

La institución provincial participa en esta iniciativa con un presupuesto de 182.153,60 euros, financiado en un 75% por el FEDER. El proyecto está coordinado por la Universidad de Extremadura como beneficiario principal y cuenta, además, con la participación de la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), el Consorcio INTROMAC y la Universidad de Coimbra, conformando un consorcio transfronterizo orientado a la innovación territorial y a la digitalización sostenible del medio rural.

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El impacto del proyecto se evaluará mediante indicadores relacionados con el volumen y calidad de los datos integrados, la generación de indicadores territoriales, el grado de adopción de estrategias por parte de las administraciones locales y la participación ciudadana en los procesos de cocreación.

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