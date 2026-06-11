La Diputación de Badajoz licita la instalación de iluminación solar en La Serena

La Diputación de Badajoz ha lanzado la licitación por lotes para la instalación de iluminación solar exterior en distintos municipios de la comarca de La Serena. La iniciativa tiene como objetivo transformar la comarca en un destino turístico sostenible, reforzando su identidad a partir de sus valores medioambientales, paisajísticos, históricos, culturales y artesanos.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 330.450,99 euros y el plazo de presentación de las ofertas finaliza el 25 de junio a las 14.00 horas. Las actuaciones previstas se distribuyen en cuatro lotes que permitirán mejorar la iluminación de diferentes espacios públicos de la comarca mediante sistemas de energía solar.

Lotes del proyecto

El lote número uno incluye las obras en el parque La Laguna en Campanario, con un presupuesto de 89.958,22 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. El segundo corresponde a la iluminación solar exterior del parque de San Isidro en Zarza-Capilla por 124.975,49 euros y un plazo estimado de tres meses. El tercer lote incluye las actuaciones en el entorno de la ermita de Nuestra Señora del Risco en Benquerencia de la Serena y en el parque y escaleras de acceso de la ermita de San Isidro, en Zalamea de la Serena, con un plazo de tres meses y 54.251,28 euros de presupuesto. El último agrupa las intervenciones previstas en el entorno del albergue municipal y del parque La Laguna en Higuera de la Serena y del parque La Laguna en Valle de la Serena, con 61.266 euros de presupuesto y un plazo aproximado de tres meses.

Este proyecto forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Paisaje Cultural La Serena’, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

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Con estos trabajos la diputación provincial fortalece su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, trabajando para la consecución del ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles; el ODS 9 sobre Industria, Innovación e Infraestructura y el ODS 17, Alianzas para lograr objetivos.