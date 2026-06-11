Suceso
Fallece un hombre tras quedar atrapado bajo una tolva en una finca de Talavera la Real (Badajoz)
La víctima, de 59 años, sufrió el accidente en la finca El Potosí, próxima a Villafranco
La estructura que cayó sobre el fallecido rondaba los 8.000 kilos, según los bomberos
Un hombre de 59 años ha fallecido este jueves tras caerle encima una tolva en una finca situada en las proximidades de Talavera la Real, en Badajoz, según ha informado el 112 Extremadura.
El suceso se ha producido en la finca El Potosí, próxima a Villafranco, y todo apunta a que se trataría de un accidente laboral, ya que la víctima sería un trabajador de la explotación.
El Centro de Emergencias 112 Extremadura recibió una llamada alertando de que a una persona le había caído encima una tolva y se encontraba atrapada. Hasta el lugar fueron movilizados efectivos sanitarios del PAC de Talavera la Real y agentes de la Guardia Civil.
También se han desplazado bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, que han confirmado a este diario que el accidente se produjo sobre las 15.10 horas y que el peso aproximado de la estructura que cayó sobre la víctima podría rondar los 8.000 kilos.
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas