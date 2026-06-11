Tauromaquia
Herrera del Duque celebrará su Feria Taurina con figuras como Manuel Escribano, Borja Jiménez y Ginés Marín
Dará comienzo el jueves 13 de agosto a las 11.00 horas
La programación incluye una gran corrida de toros, un encierro con vaquillas y una novillada sin picadores integrada en el certamen provincial
Gema Gallardo
Herrera del Duque, con la colaboración de la Diputación de Badajoz, celebrará su tradicional Feria Taurina del 13 al 16 de agosto. El festejo principal será la gran corrida de toros. Saturnino Alcázar, diputado provincial y alcalde de Herrera del Duque, ha explicado que los protagonistas serán Manuel Escribano, Borja Jiménez y Ginés Marín, “tres grandes figuras del toreo y del panorama nacional que dan continuidad a los carteles de años anteriores”.
El empresario Joaquín Domínguez, ha agradecido la colaboración y trabajo conjunto que ha permitido “situar la plaza de Herrera del Duque en el mapa taurino, atrayendo a las máximas figuras del toreo y a aficionados de la comarca y de provincias limítrofes”.
Programación
En la gran corrida, que se celebrará el 16 de agosto a las 20.00 horas, se lidiarán seis toros de la ganadería Juan Albarrán, criadores de toros de lidia del municipio de Táliga. El primer día, por su parte, comenzará a las 11.00 horas con el tradicional encierro con suelta de tres vaquillas y continuará a las 20.00 horas con la novillada sin picadores. Esta última está integrada en el Certamen de Novilladas del Patronato de Tauromaquia de la institución provincial; un festejo cuyos nombres están aún por definir a la espera de los novilleros que logren clasificarse.
La gerente del Patronato Escuela de Tauromaquia, ha puesto en valor el certamen como “un escaparate del patrimonio natural, rural y taurino de Herrera del Duque”. Asimismo, ha calificado la Escuela Taurina de la diputación como “un referente a nivel nacional donde se han forjado diestros como Ginés Marín, gran figura del toreo que este año integra el cartel”. El torero suma su cuarta comparecencia en el municipio y ha querido mostrar su ilusión por regresar: “torear en Herrera siempre es especial; es mi cuarta vez aquí, pero este año es distinto para mí. Cada compromiso adquiere una importancia mayor ante un cartel diferente y apetecible”.
El alcalde de la localidad ha destacado esta celebración como “una feria plenamente consolidada que ya forma parte del calendario de la comarca y de la provincia, especialmente en una zona eminentemente taurina como es La Siberia” y ha explicado que se mantienen los mismos precios que ediciones anteriores.
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas