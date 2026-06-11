Juzgan en Badajoz a una pareja acusada de atracar una gasolinera a punta de cuchillo

Un hombre y una mujer se sientan este martes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz acusados de atracar a punta de cuchillo una gasolinera de la localidad de Higuera de Vargas, de la que, tras amenazar a un empleado con el arma, se apoderaron de 1.800 euros entre dinero y tabaco.

La fiscalía pide para él 7 años y medio de cárcel por un delito de robo con intimidación en las personas en local abierto al público y con uso de instrumentos peligrosos, al aplicarle las agravantes de uso de disfraz y multirreincidencia, y para ella 5 años de prisión.

Los hechos por los que van a ser enjuiciados tuvieron lugar el pasado 16 de febrero. Según el escrito del ministerio público, los procesados, a bordo de un BMV rojo, propiedad de la mujer, se dirigieron sobre las 21.30 horas de ese día a la estación de servicio de Higuera de Vargas, donde el varón se bajó del vehículo con la cara tapada con una capucha y gafas de sol para evitar ser reconocido, mientras ella lo esperaba en el coche.

Al final de la jornada laboral

En ese momento, abordó a un empleado de la gasolinera, que se encontraba ya montado en su coche para marcharse a casa tras haber concluido su jornada laboral. El acusado, según el relato de la fiscalía, portaba un cuchillo de «grandes dimensiones», con el que amenazó al trabajador para obligarlo a bajarse de su vehículo, quitar la alarma, abrir el local de la estación de servicio y a entregarle la recaudación del día, el dinero de la máquina de tabaco y cajetillas.

Durante ese tiempo, le hizo el gesto de «clavarle el cuchillo» en varias ocasiones, además de decirle que lo iba a pinchar si no hacía lo que le ordenaba.

Una vez obtenido el botín, la pareja huyó en el BMV. Pocas horas después, la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, localizaron el turismo de los sospechosos en Badajoz. Tras identificar a sus ocupantes, los agentes intervinieron a la mujer 215 euros y al varón distintas cantidades de diferentes sustancias estupefacientes, supuestamente para consumo propio.

Antecedentes

Ella no tenía antecedentes, pero a él le constaba un buen número por hechos similares (al menos 6 condenas anteriores). Ambos fueron detenidos y el hombre permanece en prisión provisional desde entonces a la espera de la celebración del juicio.

La fiscalía, además de las penas de prisión, solicita que indemnicen con 1.800 euros a la propietaria de la gasolinera y que se decomise el vehículo que utilizaron para perpetrar el atraco.

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La defensa de los acusados, en manos de Miguel Ángel Trigo, pide su absolución.