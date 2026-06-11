Vecinos de Suerte de Saavedra atacan a la Policía al creer que llegaba el detenido por la muerte de David Salazar

Los alrededores de la panadería el Horno Extremeño, en el barrio pacense de Suerte de Saavedra, han sido escenario este jueves de momentos de gran tensión. El establecimiento, relacionado con el detenido por la muerte violenta de David Salazar, ha permanecido bajo vigilancia policial desde ayer, con varios vehículos de la Policía Nacional custodiando la zona.

Desde primera hora, familiares, amigos y vecinos de la víctima se han concentrado en las inmediaciones del local y ha sido a mediodía cuando algunas de estas personas han interpretado que en el vehículo viajaba el detenido por el crimen de David Salazar Expósito. Al parecer, en ese momento, varios vecinos han tratado de romper el cordón policial para acercarse al furgón. Al no conseguirlo, han comenzado los enfrentamientos con los agentes desplegados en la zona, que han tenido que emplear salvas para dispersar a los concentrados.

Según las primeras informaciones, durante los incidentes se han lanzado piedras contra los policías y al menos un agente habría resultado herido en la cabeza. La Policía Nacional no ha confirmado oficialmente este extremo y, por el momento, mantiene que no realizará declaraciones sobre lo ocurrido.

Debido al altercado, han sido cortadas todas las calles de acceso a la zona de Suerte de Saavedra, donde esta tarde está previsto que se realice una reconstrucción de los hechos con la participación del detenido.

La diligencia se llevará a cabo en la panadería donde presuntamente ocurrió el crimen, después de que el acusado confesara su autoría ante los investigadores.

El nerviosismo continúa marcando el ambiente en esta barriada tras la conmoción provocada por el hallazgo sin vida de David Salazar, de 33 años, desaparecido desde el pasado domingo. Su cuerpo fue localizado el miércoles en las inmediaciones del camino de entrada al barrio del Tulio.

Secreto de sumario y entrega de los restos a la familia

La investigación continúa bajo secreto de sumario, mientras el detenido permanece en dependencias policiales. Según ha trascendido, el arrestado habría terminado confesando el crimen durante uno de los interrogatorios, aunque las actuaciones permanecen bajo máxima cautela.

El abogado de la familia, Fernando Cumbres, ha confirmado la dureza del caso y ha señalado que los restos mortales de David Salazar serán entregados a sus familiares para que puedan darle sepultura. "Lo ha descuartizado", ha afirmado el letrado al referirse al estado en el que fue localizado el cuerpo.

Las primeras pesquisas apuntan a que el presunto autor intentó ocultar los restos en una zona de abundante vegetación. La víctima, según ha contado siempre el entorno familiar, habría acudido al Horno Extremeño para comprar dulces para sus hijos antes de desaparecer.

La indignación por la muerte de David Salazar en Badajoz ha provocado una fuerte respuesta vecinal en Suerte de Saavedra, donde este jueves la tensión ha derivado en una auténtica batalla campal frente al negocio vinculado al detenido.