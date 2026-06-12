Alumnado de Navalvillar de Pela promueve los ODS en siete institutos

Los estudiantes del IES Lacimurga Constantia Iulia de la localidad de Navalvillar de Pela han finalizado ya 'De Joven a Joven. Equilibrio en Movimiento', un proyecto con el que han recorrido siete centros de enseñanza secundaria y que ha terminado con la visita al Instituto Santa Eulalia de Mérida. El objetivo es sensibilizar sobre los valores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) enmarcados en el programa “MovimientoODS” de la Diputación de Badajoz.

Se trata de una fórmula de aprendizaje entre iguales con la que se pretende que sean los propios jóvenes los que transmitan el conocimiento y el mensaje a sus compañeros y compañeras de los distintos centros educativos por los que han pasado. La actuación dinamizadora del alumnado del IES Lacimurga ha permitido generar una comunicación más cercana y efectiva, favoreciendo la implicación y participación de las personas jóvenes.

Recorrido del proyecto

Desde el pasado mes de marzo, estos estudiantes han estado en el IES Pedro Alfonso de Orellana (Orellana la Vieja), en el IES de Castuera, en la Escuela de Formación Agraria 'Casa Grande' de Valdivia y en IES Campos de San Roque de Valverde de Leganés entre otros centros.

Las primeras conclusiones del proyecto reflejan una elevada satisfacción tanto entre el alumnado como entre el profesorado participante. El alumnado ha otorgado una valoración media global de 9,04 sobre 10 a la experiencia, mientras que el profesorado la ha valorado con un 9,18. Además, el 89,4 % del alumnado considera especialmente interesante que la actividad haya sido impartida por jóvenes de otro centro educativo, confirmando la eficacia de una metodología basada en referentes cercanos y en el aprendizaje horizontal.

Y entre las habilidades adquiridas han destacado que “han perdido la vergüenza a hablar en público”, se han “sentido útiles”. Otros comentarios de los participantes indican “aprendí mucho mientras enseñaba”, “ahora tengo confianza en mí mismo”. Además, el trabajo en equipo, la empatía y la responsabilidad les han hecho crecer.

El profesorado participante ha destacado especialmente la metodología participativa, la implicación del alumnado, el carácter innovador de la experiencia y su capacidad para favorecer el desarrollo de competencias socioemocionales y habilidades personales vinculadas al trabajo en equipo, la comunicación, el liderazgo, la creatividad o la resolución de problemas.

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Con esta experiencia, en la que han participado más de 350 alumnos, se ha puesto de manifiesto el potencial transformador de las metodologías activas y del protagonismo juvenil como herramientas para afrontar los retos sociales, educativos y laborales del siglo XXI.