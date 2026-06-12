El autor confeso de la muerte de David Salazar en Badajoz, a la espera de declarar ante la jueza

El autor confeso de la muerte de David Salazar Expósito, el vecino de Suerte de Saavedra desaparecido y cuyo cuerpo fue hallado descuartizado este miércoles en la pista de acceso a la barriada de Tulio, ya se encuentra en los juzgados de Badajoz a la espera de prestar declaración ante la jueza Beatriz Biedma, al frente de la instrucción de la causa.

El detenido ha sido trasladado al Palacio de Justicia de Ronda Norte desde los calabozos de la comisaría, donde permanecía detenido desde que el miércoles se entregó y confesó el crimen, sobre las 8.30 horas.

Una vez concluya su declaración, que no se sabe cuánto podría prorrogarse, la jueza determinará los delitos que se imputan al investigado y la medida cautelar que se adoptan, que previsiblemente será la de su ingreso en prisión provisional.

El abogado de la familia de la víctima, Fernando Cumbres, ha avanzado que, a la espera de que se levante el secreto de sumario, solicitará su inmediato ingreso en la cárcel por los delitos de asesinato y de incendio, ya que, según ha señalado, el detenido habría prendido fuego al lugar en el que arrojó el cadáver para destruir pruebas.

Se desvincula de lo sucedido ayer

A diferencia de lo ocurrido ayer por la tarde en Suerte de Saavedra, cuando se produjo un grave altercado en el que varios policías resultaron heridos y se detuvo a un vecino por atentado a agentes de la autoridad, este viernes por la mañana en el entorno del juzgado no ha habido concentración de personas ni incidentes. Hay presencia constante de la Policía Nacional, con apoyo de la local.

El abogado de la familia de la víctima ha asegurado que la familia se desvincula por completo de lo sucedido ayer en Suerte de Saavedra cuando la policía iba a registrar el establecimiento donde se vio por última vez a David Salazar y en el supuestamente tuvo lugar el "atroz crimen", ha dicho.

En este sentido, ha agradecido la labor de la Policía Nacional y ha hecho un llamamiento a la calma y a que se deje trabajar a los investigadores y a la justicia.

Cumbres ha reconocido que la familia de la víctima se encuentra "devastada y destrozada" y ha pedido respeto en estos duros momentos.

Deuda económica

En cuanto al posible móvil del crimen, como ya avanzó este diario podría ser una supuesta deuda que el detenido tenía con la víctima. El abogado de la acusación particular, a la espera de conocer lo que el investigado declara ante la jueza, baraja el motivo económico como el desencadenante de la muerte de David Salazar. "Parece ser que zanjar esa deuda fue lo que lo llevó a acabar con su vida", ha señalado.

Con respecto al modo en que el autor confeso dio muerte al vecino, Cumbres ha descartado que utilizara un arma de fuego, aunque ha reconocido que aún desconoce si la policía halló el objeto que hubiera podido usar en el registro de la panadería.

Preguntado por la posibilidad de que hubiera más implicados en el crimen, ha dicho que es "factible" que alguien más pudiera haber participado en el traslado del cadáver a la zona en la que apareció. No obstante, ha recordado que si este extremo se confirma, dependería del vínculo que el supuesto colaborador tuviera con el investigado que se le pudiera atribuir el delito de encubrimiento o no (en el caso de familiares directo no se le puede imputar).