Despedida
Badajoz se queda sin los cines Conquistadores: el cierre definitivo será el 30 de junio
Las salas pondrá fin a casi tres décadas como referente cultural y de ocio en la ciudad
Los cines Conquistadores de Badajoz cerrarán sus puertas de forma definitiva el próximo 30 de junio, poniendo fin a una trayectoria de 27 años ligada al ocio, la cultura y la vida social de la capital pacense.
El complejo cinematográfico, conocido en los últimos años como mk2 Cinesur Conquistadores, ha sido durante décadas uno de los espacios de referencia para los aficionados al cine en Badajoz. Su cierre supone la despedida de unas salas que han acompañado a varias generaciones de espectadores y que formaban parte del paisaje habitual de la ciudad.
La decisión llega en un contexto complicado para las salas de cine, marcado por los cambios en los hábitos de consumo audiovisual, la caída de público y el aumento de la competencia. En el caso de Badajoz, la presencia de los cines Yelmo en el Centro Comercial El Faro también ha modificado el reparto de espectadores en los últimos años.
Los cines Conquistadores contaban con ocho salas y más de 1.100 butacas. Además, en 2020 fueron objeto de una importante renovación, con mejoras en imagen, sonido y confort para adaptar sus instalaciones a los nuevos estándares del sector. Sin embargo, esa modernización no ha sido suficiente para asegurar la continuidad del complejo.
El anuncio del cierre ha causado tristeza entre muchos vecinos, que recuerdan estas salas como un lugar habitual para estrenos, planes familiares y encuentros con amigos.
Con su despedida el 30 de junio, los cines Conquistadores de Badajoz bajan el telón para siempre y cierran una etapa importante en la historia cinematográfica de la ciudad.
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