Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Despedida

Badajoz se queda sin los cines Conquistadores: el cierre definitivo será el 30 de junio

Las salas pondrá fin a casi tres décadas como referente cultural y de ocio en la ciudad

La fachada del Centro Comercial Conquistadores de Badajoz

La fachada del Centro Comercial Conquistadores de Badajoz / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rebeca Porras

Rebeca Porras

Badajoz

Los cines Conquistadores de Badajoz cerrarán sus puertas de forma definitiva el próximo 30 de junio, poniendo fin a una trayectoria de 27 años ligada al ocio, la cultura y la vida social de la capital pacense.

El complejo cinematográfico, conocido en los últimos años como mk2 Cinesur Conquistadores, ha sido durante décadas uno de los espacios de referencia para los aficionados al cine en Badajoz. Su cierre supone la despedida de unas salas que han acompañado a varias generaciones de espectadores y que formaban parte del paisaje habitual de la ciudad.

La decisión llega en un contexto complicado para las salas de cine, marcado por los cambios en los hábitos de consumo audiovisual, la caída de público y el aumento de la competencia. En el caso de Badajoz, la presencia de los cines Yelmo en el Centro Comercial El Faro también ha modificado el reparto de espectadores en los últimos años.

Los cines Conquistadores contaban con ocho salas y más de 1.100 butacas. Además, en 2020 fueron objeto de una importante renovación, con mejoras en imagen, sonido y confort para adaptar sus instalaciones a los nuevos estándares del sector. Sin embargo, esa modernización no ha sido suficiente para asegurar la continuidad del complejo.

El anuncio del cierre ha causado tristeza entre muchos vecinos, que recuerdan estas salas como un lugar habitual para estrenos, planes familiares y encuentros con amigos.

Noticias relacionadas

Con su despedida el 30 de junio, los cines Conquistadores de Badajoz bajan el telón para siempre y cierran una etapa importante en la historia cinematográfica de la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  2. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  3. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  4. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  7. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  8. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas

Badajoz se queda sin los cines Conquistadores: el cierre definitivo será el 30 de junio

La jueza envía a prisión al autor confeso de la muerte de David Salazar en Badajoz

La jueza envía a prisión al autor confeso de la muerte de David Salazar en Badajoz

Fuentes de León vence judicialmente a la Mancomunidad de Tentudía en el conflicto del puerta a puerta

Un hombre pasa a disposición judicial en Talavera la Real por quebrantar una orden de alejamiento

El autor confeso de la muerte de David Salazar en Badajoz le debía 2.250 euros

El autor confeso de la muerte de David Salazar en Badajoz le debía 2.250 euros

Hugo Granadero se hace con el primer premio del V Concurso de Pintura del Juan Calero de Monesterio

Hugo Granadero se hace con el primer premio del V Concurso de Pintura del Juan Calero de Monesterio

El autor confeso de la muerte de David Salazar en Badajoz ya declara ante la jueza

El autor confeso de la muerte de David Salazar en Badajoz ya declara ante la jueza

Detenido un joven de Montijo por un robo violento y varios delitos de amenazas y daños

Detenido un joven de Montijo por un robo violento y varios delitos de amenazas y daños
Tracking Pixel Contents