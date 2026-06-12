Cálida despedida del 'insti' de Herrera del Duque a su profesora de Inglés: "Ha sido una etapa increíble"

Los pasillos del IES Benazaire de Herrera del Duque, en Badajoz, se llenaron este jueves de aplausos, emoción y gratitud para despedir a una de esas profesoras que marcan. Manuela Rodríguez, docente de Inglés, dice adiós a las aulas tras más de 30 años de enseñanza y después de una vida profesional muy ligada a este centro educativo de referencia en La Siberia.

Alumnos y compañeros quisieron rendirle homenaje con una despedida que no olvidará. Entre aplausos, abrazos y mucha emoción, Manuela recorrió los pasillos del instituto hasta llegar al patio, donde recibió un ramo de flores como símbolo de cariño y reconocimiento.

"Ha sido una etapa para mí increíble", resume la profesora, emocionada al echar la vista atrás. Para ella, el Benazaire no ha sido solo un destino profesional, ha sido, en gran parte, su vida.

Fotogalería | Manuela Rodríguez, una vida dedicada a la enseñanza /

Manuela Rodríguez nació en Badajoz, aunque sus padres se trasladaron poco después a Don Benito. Estudió la Licenciatura de Filología Inglesa en Cáceres y siempre tuvo clara su vocación docente. Al principio pensó en ser maestra, una opción que también gustaba mucho en su familia, pero finalmente se matriculó en Filología porque el inglés era una de sus pasiones.

La crianza y el regreso

Su primer destino fue Herrera del Duque. Llegó al IES Benazaire en 1988 y permaneció cinco años en una primera etapa. Después hizo un parón para criar a sus dos hijas. Más tarde regresó al centro, primero con sustituciones y, posteriormente, con plaza fija tras aprobar la oposición.

Desde entonces, su trayectoria ha quedado unida a este instituto, al que acuden alumnos no solo de Herrera del Duque, sino también de localidades como Fuenlabrada de los Montes, Valdecaballeros, Castilblanco, Helechosa de los Montes y Villarta de los Montes.

A la izquierda, Manuela Rodríguez. / Cedida

En esta última etapa, Manuela ha pasado 24 años en el centro, un tiempo en el que ha visto cambiar la enseñanza, las aulas, los métodos y también las necesidades de los estudiantes. Pero hay algo que, asegura, nunca ha cambiado en ella: las ganas de enseñar. "Siempre he querido hacer las clases más motivadoras, menos magistrales", detalla.

Sus alumnos la definen como una profesora paciente, cercana, con ganas constantes de aprender, formarse e incorporar nuevas metodologías para trasladarlas después al aula.

Erasmus y viajes

La profesora reconoce que los avances tecnológicos se han incorporado a la enseñanza casi de manera natural. "No es lo mismo la pizarra tradicional que la digital", apunta. Aun así, admite que en una parte del sector educativo existe actualmente cierto debate sobre la conveniencia de recuperar métodos más tradicionales, siguiendo la estela de países europeos de referencia en Educación como Finlandia.

Uno de los capítulos que recuerda con especial satisfacción es la puesta en marcha de los proyectos Erasmus en el centro a partir de 2014. Para Manuela, estos programas han supuesto una oportunidad muy valiosa para los alumnos, que han podido viajar a distintos países, abrir horizontes y vivir experiencias formativas más allá de la clase.

Sus alumnos la despiden como una profesora paciente, cercana y siempre dispuesta a aprender para hacer sus clases de Inglés más motivadoras

Ha sido, subraya, una etapa "muy productiva" y también profundamente bonita. "Ha sido una etapa muy bonita, ha sido mi vida", afirma al despedirse del centro.

Aunque su contrato termina oficialmente el 30 de agosto, las clases ya han finalizado. Ahora quedan evaluaciones, memorias y el cierre administrativo de un curso que para ella tiene un significado especial. Después, el descanso.

Amante de los viajes, Manuela espera poder disfrutar ahora de esa afición con más frecuencia. También quiere dedicarse más tiempo a sí misma, a su casa, a su familia, quizá hacer deporte y buscar nuevas actividades. Pero reconoce que le ha costado mucho esfuerzo llegar hasta aquí, dominar el idioma e impartir clases en inglés, y siente que ese camino recorrido debe seguir teniendo sentido.

Por eso, aunque se despide de las aulas, no lo hace del todo de aquello que ha marcado su vida: enseñar, aprender y compartir.