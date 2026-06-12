Detenido un joven de Montijo por un robo violento y varios delitos de amenazas y daños

La Guardia Civil ha detenido a un joven de Montijo como presunto autor de un robo con violencia e intimidación y de las lesiones causadas a un vecino de Puebla de la Calzada.

La investigación comenzó a finales del mes de marzo, cuando un vecino de Puebla de la Calzada denunció haber sufrido un atraco a la salida de la discoteca de su lugar de residencia, cuando se dirigía de regreso a su domicilio.

Según explica la Guardia Civil en nota de prensa, el autor de la acción delictiva, sin mediar palabra, le golpeó violentamente con la intención de sustraerle el dinero que pudiera llevar, consiguiendo apoderarse de su cartera personal, donde guardaba su documentación propia y 100 euros. Durante el asalto, la víctima sufrió lesiones por las que tuvo que ser asistida en el centro sanitario, recibiendo puntos de sutura en las heridas ocasionadas.

Del resultado de la inspección técnico ocular en el lugar de los hechos, de las gestiones practicadas y de las manifestaciones obtenidas, los agentes sospecharon desde un primer momento de un vecino de Montijo con un amplio historial delictivo.

Con los dispositivos de servicio establecidos en torno al mismo y las pesquisas obtenidas en el transcurso de esta investigación, se consiguieron suficientes indicios para poder implicarlo, además de en el robo violento, en otros dos delitos de amenazas, uno de ellos con arma blanca, otro de tentativa de lesiones y dos delitos de daños, todos ellos cometidos a finales del mes de mayo en Montijo y Pueblonuevo del Guadiana.

Además, supuestamente también llevó a cabo pintadas tanto en la vía pública como en una iglesia próxima al domicilio de una de las víctimas, por lo que también podría haber incurrido en un delito contra el patrimonio histórico y cultural.

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Con las pruebas incriminatorias, este pasado viernes se le localizó y detuvo, instruyéndole las correspondientes diligencias como presunto autor del robo con violencia e intimidación y lesiones, tres delitos de amenazas y otro de daños. Estas diligencias, junto al detenido, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en Montijo.