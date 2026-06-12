Infoex
Estabilizado un incendio forestal en La Coronada (Badajoz) tras activarse el nivel 1 de peligro
Llegó a amenazar viviendas aisladas y una carretera
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Los medios del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) han logrado estabilizar un incendio forestal declarado este viernes, 12 de junio, en la localidad pacense de La Coronada.
Si bien la evolución es favorable y se encuentra sin frentes activos que lo hagan avanzar, durante la tarde fue necesaria la declaración del nivel 1 de peligro por la proximidad de las llamas a viviendas aisladas y a una carretera.
En la zona han trabajado una unidad de bomberos forestales terrestres y otra helitransportada, además de un agente del Medio Natural, un técnico de extinción y un helicóptero.
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