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Enfoque preventivo

Explosivos de la Guerra Civil incautados en Badajoz refuerzan la necesidad de control y vigilancia

Las intervenciones se produjeron tras el hallazgo de una granada de mortero, cartuchería y proyectiles de artillería en Quintana de la Serena y Jerez de los Caballeros

Guardia Civil destaca que la colaboración ciudadana resulta fundamental

Explosivos incautados en Quintana de la Serena.

Explosivos incautados en Quintana de la Serena.

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La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Guardia Civil ha realizado en 2026 la intervención de retirada y destrucción controlada de diverso material explosivo procedente de la Guerra Civil Española en Badajoz. Las intervenciones, coordinadas por el Grupo de Desactivación de Explosivos de Cáceres (GEDEX-NRBQ), se llevaron a cabo tras el hallazgo en un garaje de una vivienda, de una granada de mortero y abundante cartuchería en la localidad de Quintana de la Serena, así como de dos proyectiles de artillería en el término municipal de Jerez de los Caballeros.

La Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil recuerda la importancia de regularizar y entregar las armas de hallazgo o inutilizadas para garantizar la seguridad ciudadana. La tenencia de estas armas sin la documentación exigida puede dar lugar a responsabilidades administrativas y supone un riesgo potencial para la seguridad. Por ello, el cuerpo de seguridad recuerda a la ciudadanía la importancia de comprobar la situación administrativa de las que puedan encontrarse en domicilios particulares y de proceder, en su caso, a su regularización o entrega voluntaria en las Intervenciones de Armas y Explosivos del Cuerpo.

Con relativa frecuencia, los agentes detectan la existencia de armas de hallazgo, inutilizadas, municiones o material bélico procedentes de herencias, colecciones particulares o antiguos recuerdos familiares que permanecen almacenadas durante años sin que sus poseedores conozcan la obligación de mantenerlas debidamente documentadas conforme a la normativa vigente.

Aunque las armas hayan sido inutilizadas y hayan perdido su capacidad de disparo, su posesión continúa sometida a determinados requisitos legales. Asimismo, en algunos casos pueden existir dudas sobre la eficacia o legalidad del proceso de inutilización realizado, especialmente cuando se trata de armas antiguas o transformadas hace décadas.

La Guardia Civil destaca que la colaboración ciudadana resulta fundamental para garantizar el adecuado control de las armas y prevenir situaciones de riesgo, contribuyendo de este modo a la seguridad colectiva aportando recomendaciones como revisar la documentación, no manipular armas cuyo estado o funcionamiento desconozcan o proceder a su entrega voluntaria cuando no deseen conservarlas o carezcan de interés histórico, familiar o coleccionista.

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Con todo esto, las personas que las posean y desconozcan su situación documental pueden dirigirse a cualquiera de las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, donde recibirán asesoramiento especializado sobre los trámites necesarios para su regularización o, si así lo desean, sobre su entrega voluntaria para su posterior inutilización reglamentaria o destrucción. La regularización o entrega voluntaria de armas inutilizadas o hallazgos constituye una medida sencilla y eficaz para evitar riesgos y reforzar la seguridad de todos y aseguran que "no es preciso solicitar cita previa para el depósito de estas armas."

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