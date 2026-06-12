Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Suceso

Un hombre pasa a disposición judicial en Talavera la Real por quebrantar una orden de alejamiento

El varón fue sorprendido cuando se disponía a entrar en el domicilio de su pareja, sobre la que tiene prohibición de aproximación y comunicación

Jefatura de la Policía Local de Talavera la Real.

Jefatura de la Policía Local de Talavera la Real.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Policía Local de Talavera la Real ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena, tras sorprenderle incumpliendo una orden de alejamiento que posee sobre su pareja.

Los hechos ocurrieron sobre las 11.00 horas del miércoles 10 de junio en la localidad pacense, momento en el que los agentes -que se encontraban realizando funciones propias de su cargo- observaron como el varón, del que tenían conocimiento que tiene una orden de alejamiento sobre su pareja, se disponía a entrar en el domicilio donde esta reside.

Además, los agentes trasladaron al varón a la Jefatura de la Policía Local de Talavera la Real, donde instruyeron las diligencias policiales oportunas como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena.

Noticias relacionadas

Posteriormente, se procedió a la entrega del detenido a la Guardia Civil de Talavera la Real, que, a su vez, lo puso a disposición judicial en la mañana de este pasado jueves.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  2. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  3. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  4. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  7. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  8. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas

Un hombre pasa a disposición judicial en Talavera la Real por quebrantar una orden de alejamiento

La jueza envía a prisión al autor confeso de la muerte de David Salazar en Badajoz

La jueza envía a prisión al autor confeso de la muerte de David Salazar en Badajoz

El autor confeso de la muerte de David Salazar en Badajoz le debía 2.250 euros

El autor confeso de la muerte de David Salazar en Badajoz le debía 2.250 euros

Hugo Granadero se hace con el primer premio del V Concurso de Pintura del Juan Calero de Monesterio

Hugo Granadero se hace con el primer premio del V Concurso de Pintura del Juan Calero de Monesterio

El autor confeso de la muerte de David Salazar en Badajoz ya declara ante la jueza

El autor confeso de la muerte de David Salazar en Badajoz ya declara ante la jueza

Detenido un joven de Montijo por un robo violento y varios delitos de amenazas y daños

Detenido un joven de Montijo por un robo violento y varios delitos de amenazas y daños

A pie de calle | El parque de San Fernando, pulmón verde y punto de encuentro del barrio de La Estación

Cálida despedida del 'insti' de Herrera del Duque a su profesora de Inglés: "Ha sido una etapa increíble"

Tracking Pixel Contents