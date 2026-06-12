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Caso David Salazar

La jueza envía a prisión al autor confeso de la muerte de David Salazar en Badajoz

La jueza Beatriz Biedma ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza

El autor confeso de la muerte de David Salazar ingresa en prisión.

El autor confeso de la muerte de David Salazar ingresa en prisión. / Jesus G. Hinchado

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Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

Prisión provisional, comunicada y sin fianza. Es la medida que ha decretado la jueza Beatriz Biedma para el autor confeso de la muerte de David Salazar Expósito, el vecino de Suerte de Saavedra que desapareció el pasado domingo por la tarde y cuyo cadáver descuartizado fue hallado tres días después en la pista de acceso a la barriada de Tulio.

Tras ser trasladado este viernes por la mañana al Palacio de Justicia de Ronda Norte desde los calabozos de la comisaría, donde permanecía desde que se entregó el miércoles, ha comparecido ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3.

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