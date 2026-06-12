Escolares de la provincia de Badajoz han aprendido sobre sostenibilidad en la Semana del Medio Ambiente

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, ha celebrado la Semana del Medio Ambiente 2026 del 3 al 5 de junio con actividades en el Hospital Centro Vivo y en el Centro de Capacitación en Sostenibilidad y Educación Ambiental (CSEA La Cocosa).

Esta iniciativa educativa ha acercado la sostenibilidad, la biodiversidad y la economía circular a 354 escolares de Educación Primaria procedentes de ocho centros educativos de la provincia. La programación ha ofrecido experiencias prácticas y participativas adaptadas al alumnado. Durante las tres jornadas, los escolares han participado en un total de ocho talleres ambientales organizados en torno a dos grandes bloques temáticos. En el Hospital Centro Vivo, las actividades se han centrado en la sostenibilidad urbana y la reutilización de materiales y en La Cocosa, por su parte, los participantes han profundizado en la biodiversidad de la dehesa, la conservación de los ecosistemas y la gestión sostenible de los recursos naturales.

Edición 2026

Uno de los aspectos más destacados de esta edición ha sido la apuesta por la economía circular y la reutilización de materiales. Los talleres emplearon cientos de elementos recuperados, entre ellos 2.400 tapones reciclados, 179 botellas reutilizadas, 15 cámaras de aire de bicicleta y vehículos, 65 bricks y 104 plantas, además de lana merina de descarte, arcilla, madera, periódicos y materiales naturales procedentes del entorno. Todo ello permitió demostrar de forma práctica cómo los residuos pueden transformarse en nuevos recursos con valor educativo y ambiental.

Además, toda la programación se desarrolló bajo una estrategia de "Residuo Cero", incorporando medidas como el compostaje de restos orgánicos, la clasificación selectiva de materiales sobrantes, la reutilización de recursos para futuras actividades y la participación activa del alumnado en la separación de residuos.

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El balance de esta edición pone de manifiesto la buena acogida de la iniciativa y su capacidad para fomentar entre el alumnado conocimientos y actitudes responsables vinculadas a la sostenibilidad, la biodiversidad y la economía circular. Con esta nueva edición, la institución provincial reafirma su compromiso con la educación ambiental como herramienta clave para promover una ciudadanía más consciente, participativa y preparada para afrontar los desafíos ambientales presentes y futuros.