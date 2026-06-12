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A pie de calle | El parque de San Fernando, pulmón verde y punto de encuentro del barrio de La Estación

Situado en la margen derecha del río Guadiana, ofrece juegos infantiles, zonas deportivas y espacios de descanso para el disfrute de sus vecinos

Vídeo | A pie de calle: El parque de San Fernando, pulmón verde y punto de encuentro del barrio de La Estación

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Diego Rubio Paredes

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Rebeca Porras

Rebeca Porras

Badajoz

Esta semana, A pie de Calle visita el parque de San Fernando de Badajoz, uno de los espacios verdes más emblemáticos del barrio de La Estación y un punto de encuentro habitual para los vecinos de la zona.

Situado en la margen derecha del río Guadiana, el parque cuenta con amplias zonas ajardinadas, abundante sombra, áreas infantiles, espacios deportivos y distintos puntos habilitados para el descanso. Un entorno pensado para el paseo, el ocio familiar y la convivencia diaria.

Entre sus rincones más representativos se encuentra la escultura en homenaje al exalcalde de Badajoz, Manuel Rojas Torres.

Los vecinos destacan que el parque de San Fernando es un lugar cómodo y seguro para las familias. También valoran especialmente el ambiente que generan las cafeterías, bares y comercios de los alrededores, que contribuyen a mantener viva la actividad del barrio.

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Además de ser un espacio para pasear, jugar o practicar deporte, el parque acoge numerosas actividades vecinales y actos vinculados a las fiestas de San Fernando, convirtiéndose en uno de los puntos neurálgicos de la vida social de este barrio.

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