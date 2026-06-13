Muere un hombre y cinco jóvenes resultan heridos en un grave accidente cerca de Zurbarán

Un hombre ha fallecido y cinco personas han resultado heridas en un grave accidente de tráfico ocurrido este sábado, 13 de junio, en la carretera BA-162, que une Zurbarán con Valdivia, en Badajoz. El siniestro se ha producido sobre las 6.30 horas, a unos 300 metros de Zurbarán, según ha informado el 112 Extremadura.

El accidente ha consistido en una colisión entre un turismo y una furgoneta. Tras recibir el aviso, el Centro Coordinador de Emergencias 112 Extremadura ha movilizado a varios recursos sanitarios, Guardia Civil y bomberos del parque de Don Benito-Villanueva.

Como consecuencia del choque, un varón ha muerto en el lugar del accidente. Además, cinco personas han sido trasladadas al Hospital Don Benito-Villanueva.

Chicos jóvenes

Entre los heridos hay tres jóvenes, de 26, 28 y 26 años, que presentan policontusiones y cuyo estado es leve. También ha resultado herido otro chico de 23 años, con politraumatismos, en estado menos grave. El quinto herido es otro hombre, también politraumatizado, que ha sido trasladado en estado grave.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada del SES, un equipo del PAC de Villanueva de la Serena, una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia convencional, una patrulla de la Guardia Civil y dotaciones de bomberos de Don Benito-Villanueva.