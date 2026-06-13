Suceso
Muere un hombre y cinco jóvenes resultan heridos en un grave accidente cerca de Zurbarán
El siniestro, que se ha producido a primera hora de este sábado, ha consistido en una colisión entre un turismo y una furgoneta
Un hombre ha fallecido y cinco personas han resultado heridas en un grave accidente de tráfico ocurrido este sábado, 13 de junio, en la carretera BA-162, que une Zurbarán con Valdivia, en Badajoz. El siniestro se ha producido sobre las 6.30 horas, a unos 300 metros de Zurbarán, según ha informado el 112 Extremadura.
El accidente ha consistido en una colisión entre un turismo y una furgoneta. Tras recibir el aviso, el Centro Coordinador de Emergencias 112 Extremadura ha movilizado a varios recursos sanitarios, Guardia Civil y bomberos del parque de Don Benito-Villanueva.
Como consecuencia del choque, un varón ha muerto en el lugar del accidente. Además, cinco personas han sido trasladadas al Hospital Don Benito-Villanueva.
Chicos jóvenes
Entre los heridos hay tres jóvenes, de 26, 28 y 26 años, que presentan policontusiones y cuyo estado es leve. También ha resultado herido otro chico de 23 años, con politraumatismos, en estado menos grave. El quinto herido es otro hombre, también politraumatizado, que ha sido trasladado en estado grave.
Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada del SES, un equipo del PAC de Villanueva de la Serena, una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia convencional, una patrulla de la Guardia Civil y dotaciones de bomberos de Don Benito-Villanueva.
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas