Tentudía se moviliza a favor de la investigación de las enfermedades raras

Alrededor de medio centenar de corredores finalizaron con éxito el desafío solidario que recorrió la comarca de Tentudía durante la jornada del sábado, 13 de junio. Con salida en Bienvenida y meta en Bodonal de la Sierra, la VI Edición del Desafío Epic Trail hizo visible su empeño para visibilizar las enfermedades raras, a la vez que, recaudar fondos para la investigación.

En esta edición, el colectivo, que lidera Francisco Barragán, logró involucrar a toda una comarca. Ocho ayuntamientos y la Diputación Provincial de Badajoz, dieron cobertura a este proyecto que poner en valor el trabajo que desarrollan colectivos como la Federación Española de Enfermedades Raras, (FEDER) y la Fundación Atrofia Muscular Espinal (FNDAME).

Tentudía vivió una jornada muy especial que, comenzó a las 7:00 de la mañana en la localidad de Bienvenida. 80 Kilómetros por caminos y senderos que fueron desembocando en las plazas de cada pueblo, donde se reunieron centenares de personas para solidarizarse con esta causa e infundir ánimo y ofrecer avituallamiento a quienes pusieron su esfuerzo en un recorrido diseñado para apoyar a quienes padecen este tipo de enfermedades y a sus familias.

“La entrada a cada municipio ha merecido la pena”, expresaba con emoción Francisco Barragán a su llegada a la Plaza del Pueblo de Monesterio. “La mejor medalla para todos nosotros ha sido poder entrar con Luis en su pueblo. Por su enfermedad, no puede correr; pero queremos que sepa que hay mucha gente dispuesta a hacerlo por él”, expresaba el promotor de esta iniciativa. Luis es un joven de Monesterio que sufre Atrofia Muscular Espinal. En su silla de ruedas, junto a sus padres y otros familiares y amigos, acompañó a los corredores en los últimos metros de carrera, antes de llegar a su pueblo. También acudió a la plaza de toros de Bodonal de la Sierra, donde se encontró con María, una niña de 9 años, de Jerez de los Caballeros aquejada de la misma enfermedad.

Aplausos solidarios

Bienvenida, Fuente de Cantos, Montemolín, Monesterio, Calera de León, Cabeza la Vaca, Segura de León y Bodonal de la Sierra se convirtieron en puntos de encuentro con la solidaridad. Los empáticos aplausos colectivos premiaron el esfuerzo; pero, también, la esperanza y el apoyo a enfermos y familiares. No faltaron las provisiones ni los avituallamientos líquidos. Los pueblos se volcaron: bocadillos, agua y todo tipo de bebidas isotónicas, frutas… En Cabeza la Vaca se sirvió una paella solidaria para la recaudación de fondos.

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La jornada, de más de 12 horas, se desarrolló bajo las altas temperaturas que nos vienen acompañando. "Ante la solidaridad no existe el cansancio”. “A cualquier madre de un niño con este tipo de problemas que se le propusiera hacer una carrera de 80 kilómetros a cambio de la curación de su hijo, haría el doble”, expresaba Francisco Barragán, muy orgulloso con un desafío que ha logrado involucrar a la sociedad de una comarca entera.