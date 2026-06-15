Cine a 40 grados: El calvario veraniego de la Filmoteca de Extremadura en Badajoz tras dos años sin aire acondicionado

Ver una película en la gran pantalla debería ser un acto de evasión, disfrute y enriquecimiento cultural. Sin embargo, para los usuarios habituales de la Filmoteca de Extremadura en Badajoz, ubicada en el Centro Joven, acudir a las proyecciones de los martes y jueves se ha convertido, literalmente, en un ejercicio de supervivencia. Desde el año 2024, la sala padece una avería en su sistema de climatización que transforma el patio de butacas en un horno cada vez que el termómetro empieza a subir en la capital pacense.

Felipe Manuel Martín, un asiduo a este espacio, ha decidido alzar la voz en nombre de los usuarios que, sesión tras sesión, sufren las consecuencias de una inacción administrativa que ya dura dos años. No es un problema nuevo ni estacional y es que, en invierno, la calefacción también ha fallado en ocasiones puntuales, dejando a los cinéfilos tiritando en sus butacas. Pero ahora, su reclamación se centra en la situación asfixiante que viven desde que apretaron las temperaturas a principios del mes de mayo: "Cuando las temperaturas superan los 32 grados es ya insoportable y prefieren no hablar cuando estamos a 38 grados o más", apunta Martín.

Laberinto burocrático

El trasfondo del problema refleja el clásico laberinto burocrático de las administraciones. Martín ha trasladado en reiteradas ocasiones al director de la Filmoteca, Antonio Gil Aparicio, sus quejas. Éste último es consciente de la situación y frustración de los afectados -"se llevó las manos a la cabeza", explica-, pero carece de las competencias necesarias para solventar el problema: el edificio depende del Instituto de la Juventud de Extremadura -IJEx-.

Tras las quejas, la directora general del IJEx pidió disculpas a los usuarios alegando "dificultades técnicas" de la empresa encargada del mantenimiento. No obstante, la Consejería de Desregularización, Servicios Sociales y Familia ha señalado algunas razones que han llevado a esta situación.

Aseguran que la obra es adjudicó a la empresa General de Instalaciones y Conservación, S.L. por ser la oferta más ventajosa. Sin embargo, la reparación está encallada por la "obsolescencia de componentes de la climatizadora, la necesidad de sustituir piezas descatalogadas por elementos equivalentes, así como la intervención posterior del servicio técnico del fabricante -Carrier- para la correcta configuración del sistema".

Sin más alternativas

Según ha informado la consejería, aunque se ha restablecido el aire en un área del Centro Joven, la sala de cine de la Filmoteca sigue sin servicio. Para colmo, el primer plan que se barajó consistía en trasladar las proyecciones a la sala de teatro del propio centro, pero tras las últimas intervenciones, la climatizadora de este espacio también quedaba fuera de servicio, limitando las opciones de reubicación.

Según informa Martín, a ellos se les comunicó la existencia de una sala con unas 60 butacas y aire funcional, pero que los trabajadores confirmaron que se descartó la posibilidad por la complejidad de trasladar el proyector principal y la pantalla cinematográfica. Como solución temporal, el centro ha instalado tres aparatos portátiles de ventilación -uno en la parte trasera y dos más potentes en la delantera-. Un parche que, Martín, considera insuficiente ya que apenas refrescan.

Un final de temporada insuficiente

La Filmoteca mantiene sus proyecciones los martes y jueves a las 18.00 horas y a las 20.00 horas, y cerrará en julio y agosto por el parón estival. Dos meses que se presentan como un ultimátum. La consejería admite que "no existe una fecha cierta de finalización de la reparación" aunque la "empresa adjudicataria continúa trabajando en coordinación con el servicio técnico del fabricante para la resolución definitiva".

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A pesar de ello, aseguran estar buscando otros espacios climatizados para trasladar la Filmoteca de manera provisional mientras se resuelve la incidencia. Por ahora, Martín tiene claro que es la última oportunidad para solventar el problema. Si este persiste, asegura que valorará no volver a la Filmoteca de Badajoz hasta que el aire acondicionado no esté arreglado.